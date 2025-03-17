Engelleri Aşan Azim

Çalışma azmi engel tanımıyor

BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Yolağzı Mahallesinde tekerlekli sandalyeye mahkum el sanatları ustasının çalışma azmi, görenleri kendisine hayran bırakıyor.

Antalya'da inşaatta çalışırken 3'üncü kattan düşüp, tekerlekli sandalyeye mahkum kalan 55 yaşındaki Heybetullah Yarba, evinin altında kurduğu marangoz atölyesinde ahşaptan ürünler yapıyor. Yaptığı ürünleri satarak 4 çocuğunu okutan Yarba, "Çok şükür kendi işimle gurur duyuyorum. Herkesin çalışmasını isterim, kendini boşa bırakarak dünyaya küsmesin" dedi.

Gercüş ilçesi Yolağzı Mahallesinde oturan Heybetullah Yarba, 15 yıl önce Antalya'da inşaatta çalışırken, 3'üncü kattan düşüp, sakat kaldı ve tekerlekli sandalyeyle yaşamaya başladı. Yarba, evinin altına açtığı marangoz atölyesinde ahşaptan ürünler üretmeye başladı. Yarba'nın çalışma azmi ve hayata tutunma çabası görenleri kendisine hayran bırakırken, tekerlekli sandalyeyle ürettiği ahşap ürünlerin satışını yaparak çocuklarının ihtiyacını karşılıyor.

12 yıl boyunca yatakta yaşam mücadelesi verdi

Kimsenin engelli durumunu bahane etmemesi gerektiğini anlatan Yarba, geçirdiği iş kazasının ardından 12 yıl boyunca yatakta yaşam mücadelesi verdiğini söyledi. Yarba, "Bu işe başlamadan önce ben inşaatçıydım. Antalya'da çalışıyordum 2005 yılında bir iş kazası geçirdim. 12 yıl yatakta kaldım. Yatakta sürekli kitap okudum. 4 çocuğum okula gidiyor. Maddi durumumuz iyi değildi. Bir işle uğraşmaya karar verdim. Evimin alt katında marangoz atölyesi kurdum. Ahşaptan değişik ürünler üretiyorum. Çok şükür kendi işimle gurur duyuyorum. Gerçekten bu iş güzel. Herkesin çalışmasını isterim. Kendini boşa bırakarak dünyaya küsmesin. Hayata tutunmazsa dünyayı kendine zindan eder. Ama benim gibi bir işle uğraşsalar çok mutlu olurlar" diye konuştu.