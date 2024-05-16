Engelli çocuğun Kazdağları hayali gerçek oldu

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(BALIKESİR)- Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş Engelliler Haftası'nda 14 yaşındaki Muhammed'in dileğini yerine getirerek onu Kazdağları Cam Seyir Terası'na götürdü.

Edremit'te yaşayan, doğuştan engelli 14 yaşındaki Muhammet Hayran'ın Kazdağları'na çıkma hayalini, Belediye Başkanı Mehmet Ertaş gerçekleştirdi. Hayran, Edremit Belediyesi'ne ait otobüs ile evinden alındı.

Kazdağları Milli Parkı sınırları içerisinde bulunan Cam Seyir Terası'na götürülen Muhammed Hayran, Belediye Başkanı Mehmet Ertaş'a hayallerini gerçekleştirdiği için sarılarak teşekkür etti.

Başkan Ertaş ve Muhammet Hayran, bir süre Edremit Körfezi'ni kuş bakışı seyrederek sohbet etme imkanı buldu.

Ertaş, " 23 Nisan'da Muhammed'le karşılaşmıştık. Bizden bir dileği olmuştu. İçinde bulunduğumuz haftadan dolayı arkadaşımız Muhammed'le birlikte Kazdağları'mızdaki seyir terasına geldik. Birlikte Cam Seyir Terası'mızda seyrettik, buluştuk ve çok mutlu anlar yaşadık Muhammed'le. Muhammed'in bu mutluluğu benim için ciddi bir önem taşıyor" diye konuştu.

Ertaş, Muhammed Hayran'da şunları söyledi:

"Senin bu mutluluğun benim için her şeye değer. Seni bugün bu kadar mutlu edebildik ya, arkadaşlarımızla birlikte bu organizasyonumuzda, gelişimizde, gidişimizde bizlere destek veren tüm arkadaşlarımıza ikimizin adına teşekkür ediyorum."

Baba Mehmet Hayran ise oğlunun en büyük hayalinin Kazdağları'na çıkmak olduğunu belirterek, "Muhammet'im, oğlum çok mutlu oldu. Onun mutluluğu her şeye değer. Ben kendim isteseydim getiremezdim. Yani gücüm, imkanım yok. Allah başkanımızdan razı olsun" dedi.