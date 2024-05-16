Engelli çocuğun Kazdağları hayali gerçek oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Engelli çocuğun Kazdağları hayali gerçek oldu

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Engelliler Haftası'nda 14 yaşındaki Muhammed'in Kazdağları'na çıkma hayalini gerçekleştirerek onu Cam Seyir Terası'na götürdü.

16.05.2024 14:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(BALIKESİR)- Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş Engelliler Haftası'nda 14 yaşındaki Muhammed'in dileğini yerine getirerek onu Kazdağları Cam Seyir Terası'na götürdü.

Edremit'te yaşayan, doğuştan engelli 14 yaşındaki Muhammet Hayran'ın Kazdağları'na çıkma hayalini, Belediye Başkanı Mehmet Ertaş gerçekleştirdi. Hayran, Edremit Belediyesi'ne ait otobüs ile evinden alındı.

Kazdağları Milli Parkı sınırları içerisinde bulunan Cam Seyir Terası'na götürülen Muhammed Hayran, Belediye Başkanı Mehmet Ertaş'a hayallerini gerçekleştirdiği için sarılarak teşekkür etti.

Başkan Ertaş ve Muhammet Hayran, bir süre Edremit Körfezi'ni kuş bakışı seyrederek sohbet etme imkanı buldu.

Ertaş, " 23 Nisan'da Muhammed'le karşılaşmıştık. Bizden bir dileği olmuştu. İçinde bulunduğumuz haftadan dolayı arkadaşımız Muhammed'le birlikte Kazdağları'mızdaki seyir terasına geldik. Birlikte Cam Seyir Terası'mızda seyrettik, buluştuk ve çok mutlu anlar yaşadık Muhammed'le. Muhammed'in bu mutluluğu benim için ciddi bir önem taşıyor" diye konuştu.

Ertaş, Muhammed Hayran'da şunları söyledi:

"Senin bu mutluluğun benim için her şeye değer. Seni bugün bu kadar mutlu edebildik ya, arkadaşlarımızla birlikte bu organizasyonumuzda, gelişimizde, gidişimizde bizlere destek veren tüm arkadaşlarımıza ikimizin adına teşekkür ediyorum."

Baba Mehmet Hayran ise oğlunun en büyük hayalinin Kazdağları'na çıkmak olduğunu belirterek, "Muhammet'im, oğlum çok mutlu oldu. Onun mutluluğu her şeye değer. Ben kendim isteseydim getiremezdim. Yani gücüm, imkanım yok. Allah başkanımızdan razı olsun" dedi.

Kaynak: ANKA

Engelliler Haftası, Mehmet Ertaş, Edremit, İnsan Hakları, Yerel Haberler, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Engelli çocuğun Kazdağları hayali gerçek oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:14 28 Şubat’tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi 28 Şubat'tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi
23:32 İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor
23:24 Kobani Davası’ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak Kobani Davası'ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak
21:26 Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ’’Kobani’’ davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken ''Kobani'' davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz
15:33 Kobani Davası’nda karar Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti
00:28 Dışişleri Bakanlığı’na 3 yeni bakan yardımcısı Dışişleri Bakanlığı'na 3 yeni bakan yardımcısı
23:50 Beştepe’den Kobani Davası’yla ilgili ilk açıklama geldi Beştepe'den Kobani Davası'yla ilgili ilk açıklama geldi
23:30 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ’’dabke’’ dansı yaptı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ''dabke'' dansı yaptı
23:03 Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 5 madalya kazandı Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı
23:01 Taraftarlar kahroldu 120 yıllık kulüp iflas etti Taraftarlar kahroldu! 120 yıllık kulüp iflas etti
22:31 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 04:46:05. #1.11#
SON DAKİKA: Engelli çocuğun Kazdağları hayali gerçek oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement