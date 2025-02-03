Kocaeli'nin Gebze ilçesinde S.Ç. ve M.Ç. çifti, bipolar hastası oğulları H.K.Ç.'yi apartmanın merdiveninde darbetti. Bir dairenin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, M.Ç., H.K.Ç.'ye tekme atıp, ardından ayağındaki terliği alarak defalarca vurdu.
Bu sırada H.K.Ç. çığlık atıp yardım isterken, annesi S.Ç. geldi. S.Ç. de H.K.Ç.'nin başına tekmeyle vurdu. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından S.Ç. ve M.Ç. gözaltına alındı.
Çocuk ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde koruma altına alındı. İşlemlerinin ardından S.Ç. ve M.Ç adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Anne-baba çocuğuna bunu nasıl yapar? Çığlık attıkça vurmaya devam ettiler - Son Dakika
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