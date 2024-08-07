Engelli Fenerbahçe Taraftarına Özel Plaka Verildi

Güncel

Çorum Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile adının ve taraftarı olduğu Fenerbahçe'nin baş harflerinden oluşan plaka verilmesini isteyen engelli Alihan Öztürk'ün isteğini geri çevirmedi.

Doğuştan engelli, kas hastası 22 yaşındaki Alihan Öztürk, inşaat ustası babasının para biriktirerek kendisine aldığı otomobilin plakasının, tutkunu olduğu Fenerbahçe'nin ve kendi isminin baş harflerinden oluşmasının hayalini kurdu.

Bu hayalini anlattığı bir video çekerek sosyal medya hesabından paylaşan Alihan, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan'dan hayalini gerçekleştirmesi için yardım istedi.

Videoyu görünce ortasında AFB harflerinin yazıldığı plaka hazırlanması talimatını veren Pehlivan, Alihan'ı evinde ziyaret ederek, 19 AFB 055 yazılı plakayı teslim etti.

Alihan'ın talebine kayıtsız kalamayacağını belirten Pehlivan, "Hem kendisini ziyaret edelim hem de talebini yerine getirelim istedik. Alihan gibi kardeşlerimiz, Yaradanın bize birer emaneti. Ailenin zor yüküne bir nebze olsun katkıda bulunabilirsek, yüklerini hafifletebilirsek ne mutlu bize. Alihan kardeşim inşallah bu plakayla mutlu olur." dedi.

Alihan Öztürk ise hayalinin gerçek olmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, kendisini ziyarete gelen İl Emniyet Müdürü Pehlivan'a teşekkür etti. Alihan Öztürk ayrıca, bu yıl Fenerbahçe'nin şampiyon olacağına inandığını da söyledi.

Alihan Öztürk'ün babası İbrahim Öztürk ise emniyet teşkilatına görevlerinde kolaylıklar dileyerek, ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Ziyarete, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mete Bayrak ile Çocuk ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Zeynep Sarı da katıldı.