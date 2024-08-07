Engelli Fenerbahçe Taraftarına Özel Plaka Verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Engelli Fenerbahçe Taraftarına Özel Plaka Verildi

Çorum Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Fenerbahçe taraftarı olan engelli Alihan Öztürk'ün isteğini geri çevirmedi ve özel plaka verdi. Alihan'ın hayali gerçek oldu.

07.08.2024 12:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile adının ve taraftarı olduğu Fenerbahçe'nin baş harflerinden oluşan plaka verilmesini isteyen engelli Alihan Öztürk'ün isteğini geri çevirmedi.

Doğuştan engelli, kas hastası 22 yaşındaki Alihan Öztürk, inşaat ustası babasının para biriktirerek kendisine aldığı otomobilin plakasının, tutkunu olduğu Fenerbahçe'nin ve kendi isminin baş harflerinden oluşmasının hayalini kurdu.

Bu hayalini anlattığı bir video çekerek sosyal medya hesabından paylaşan Alihan, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan'dan hayalini gerçekleştirmesi için yardım istedi.

Videoyu görünce ortasında AFB harflerinin yazıldığı plaka hazırlanması talimatını veren Pehlivan, Alihan'ı evinde ziyaret ederek, 19 AFB 055 yazılı plakayı teslim etti.

Alihan'ın talebine kayıtsız kalamayacağını belirten Pehlivan, "Hem kendisini ziyaret edelim hem de talebini yerine getirelim istedik. Alihan gibi kardeşlerimiz, Yaradanın bize birer emaneti. Ailenin zor yüküne bir nebze olsun katkıda bulunabilirsek, yüklerini hafifletebilirsek ne mutlu bize. Alihan kardeşim inşallah bu plakayla mutlu olur." dedi.

Alihan Öztürk ise hayalinin gerçek olmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, kendisini ziyarete gelen İl Emniyet Müdürü Pehlivan'a teşekkür etti. Alihan Öztürk ayrıca, bu yıl Fenerbahçe'nin şampiyon olacağına inandığını da söyledi.

Alihan Öztürk'ün babası İbrahim Öztürk ise emniyet teşkilatına görevlerinde kolaylıklar dileyerek, ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Ziyarete, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mete Bayrak ile Çocuk ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Zeynep Sarı da katıldı.

Kaynak: AA

Fenerbahçe, Alihan, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Engelli Fenerbahçe Taraftarına Özel Plaka Verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:37 Pedofililer resmen cirit atıyormuş İşte Türkiye’de yasaklanan Roblox’un mide bulandıran yüzü Pedofililer resmen cirit atıyormuş! İşte Türkiye'de yasaklanan Roblox'un mide bulandıran yüzü
20:07 Hastanede çirkin saldırı Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı Hastanede çirkin saldırı! Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı
19:46 Azez’de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı Azez'de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı
19:13 Bakan Şimşek canlı yayında konuşurken “Siri“ sözünü kesti: Bir hata oldu, tekrar deneyin Bakan Şimşek canlı yayında konuşurken "Siri" sözünü kesti: Bir hata oldu, tekrar deneyin
18:28 Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye’de erişime engellendi Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye'de erişime engellendi
10:28 İtalya’da erkek olmadan üreyen köpek balıkları, bilim insanlarını şaşırttı İtalya'da erkek olmadan üreyen köpek balıkları, bilim insanlarını şaşırttı
10:21 Instagram yasağı şarkıcı Hadise’yi isyan ettirdi Instagram yasağı şarkıcı Hadise'yi isyan ettirdi
10:09 İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarından sosyal medya platformlarını sorumlu tuttu İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarından sosyal medya platformlarını sorumlu tuttu
10:09 Şarkıyı yarıda kesen Ajda Pekkan, protokolde oturanlara açtı ağzını yumdu gözünü Şarkıyı yarıda kesen Ajda Pekkan, protokolde oturanlara açtı ağzını yumdu gözünü
10:03 Mehmet Şimşek’ten kurmaylarına: Artık sizi Maliye Bakanlığı kampüsünde görmek istemiyorum Mehmet Şimşek'ten kurmaylarına: Artık sizi Maliye Bakanlığı kampüsünde görmek istemiyorum
09:23 Beyaz Saray’ı çıldırtan telefon İsrail, Haniye’yi öldürdüğünü suikastın hemen ardından itiraf etmiş Beyaz Saray'ı çıldırtan telefon! İsrail, Haniye'yi öldürdüğünü suikastın hemen ardından itiraf etmiş
09:02 Rusya ve Suriye, Türkiye sınırına askeri üs kurdu Rusya ve Suriye, Türkiye sınırına askeri üs kurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2024 22:58:54. #1.12#
SON DAKİKA: Engelli Fenerbahçe Taraftarına Özel Plaka Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement