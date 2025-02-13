Engelli Kardeşlerin Polisi Olma Hayali Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Engelli Kardeşlerin Polisi Olma Hayali Gerçekleşti

Engelli Kardeşlerin Polisi Olma Hayali Gerçekleşti

Burdur'da engelli Furkan ve Ali Korkmaz kardeşler, polis olma hayallerini bir günlüğüne de olsa gerçekleştirdiler. Emniyet ekipleri tarafından evlerine getirilen polis kıyafetlerini giyen kardeşler, devriye atarak bu deneyimi yaşamanın mutluluğunu tattılar.

13.02.2025 17:16  Güncelleme: 17:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BURDUR'da engelli Furkan ve Ali Korkmaz kardeşler, polis olma hayallerini bir günlüğüne de olsa gerçekleştirdi.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri özel gereksinimli Furkan (24) ve Ali Korkmaz (32) kardeşlerin polis olma hayalini gerçeğe dönüştürmek için Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki evlerine polis kıyafeti götürdü. Polis kıyafetlerini giyen Furkan ve Ali, ekip aracıyla Burdur sokaklarında devriye yaptı. Telsizle anons yapma deneyimi yaşayan kardeşler, bir günlüğüne de olsa polis olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü, engelli kardeşlerin görüntülerini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hayaller, engellerden daha büyük. Furkan ve Ali kardeşlerin polis olma hayalini gerçekleştirdik. Yüzünüzden gülümseme eksik olmasın notuyla paylaştı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Ali Korkmaz, Burdur, Güncel, Yaşam, Dünya, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Engelli Kardeşlerin Polisi Olma Hayali Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:20 Diyanet’in soruşturma başlattığı Halil Konakçı’ya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan destek Diyanet'in soruşturma başlattığı Halil Konakçı'ya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan destek
16:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Trump’a: Dünya barışı için büyük tehdit Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a: Dünya barışı için büyük tehdit
16:23 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten TÜSİAD’a sert tepki AK Parti Sözcüsü Çelik'ten TÜSİAD'a sert tepki
14:40 Mansur Yavaş’ın “Adayım“ sözleri Özgür Özel’e soruldu Çok konuşulacak yanıt Mansur Yavaş'ın "Adayım" sözleri Özgür Özel'e soruldu! Çok konuşulacak yanıt
13:25 Kayınpeder gelinini öldürdü, karar duruşmasına torununun sözleri damga vurdu Kayınpeder gelinini öldürdü, karar duruşmasına torununun sözleri damga vurdu
07:42 Benfica Monaco’yu deplasmanda yendi İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Benfica Monaco'yu deplasmanda yendi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
07:38 Kılıçdaroğlu’nun avukatı gazetecileri hedef aldı: Peker’e hak vereceğimi düşünmezdim Kılıçdaroğlu'nun avukatı gazetecileri hedef aldı: Peker'e hak vereceğimi düşünmezdim
07:22 Meclis’te tansiyon tavan yaptı: Eşekle tartışan haksız çıkar Meclis'te tansiyon tavan yaptı: Eşekle tartışan haksız çıkar
00:19 Şizofreni hastası koca, ayrı yaşadığı eşini tornavidayla 18 yerinden yaraladı Şizofreni hastası koca, ayrı yaşadığı eşini tornavidayla 18 yerinden yaraladı
00:17 İmamoğlu’ndan “cumhurbaşkanlığı adaylığı“ çıkışı: Sürecin detayları hafta sonu açıklanır İmamoğlu'ndan "cumhurbaşkanlığı adaylığı" çıkışı: Sürecin detayları hafta sonu açıklanır
23:41 Benfica, Trabzonspor’dan Malheiro’ya talip oldu Benfica, Trabzonspor'dan Malheiro'ya talip oldu
23:27 Yeğenini Erdoğan ile tanıştırmıştı AK Partili Özlem Zengin, Meclis’te eleştirilere yanıt verdi Yeğenini Erdoğan ile tanıştırmıştı! AK Partili Özlem Zengin, Meclis'te eleştirilere yanıt verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2025 18:13:18. #1.11#
SON DAKİKA: Engelli Kardeşlerin Polisi Olma Hayali Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.