Engelli Kardeşlerin Polisi Olma Hayali Gerçekleşti

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BURDUR'da engelli Furkan ve Ali Korkmaz kardeşler, polis olma hayallerini bir günlüğüne de olsa gerçekleştirdi.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri özel gereksinimli Furkan (24) ve Ali Korkmaz (32) kardeşlerin polis olma hayalini gerçeğe dönüştürmek için Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki evlerine polis kıyafeti götürdü. Polis kıyafetlerini giyen Furkan ve Ali, ekip aracıyla Burdur sokaklarında devriye yaptı. Telsizle anons yapma deneyimi yaşayan kardeşler, bir günlüğüne de olsa polis olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü, engelli kardeşlerin görüntülerini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hayaller, engellerden daha büyük. Furkan ve Ali kardeşlerin polis olma hayalini gerçekleştirdik. Yüzünüzden gülümseme eksik olmasın notuyla paylaştı.