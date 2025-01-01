Engelli Meclisi’nin Yeni Başkanı Şirince Süzek Oldu

Güncel

(İZMİR) - İzmir Kent Konseyi Engelli Meclisi'nin Olağan Seçimli Kurulu'nda Engelli Genç Kadınları Destekleme Derneği'nden Şirince Süzek, Engelli Meclisi'nin yeni başkanı oldu.

İzmir Kent Konseyi Engelli Meclisi Olağan Seçimli Kurulu, Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi'nde yapıldı.

İzmir Kent Konseyi Başkanı Nilay Kökkılınç, yaptığı konuşmada, Engelli Meclisi'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kent ile ilgili alınan kararlarda yaptığı katkılara dikkat çekti.

Eşit temsil sağlandı

Mecliste uygulanan yönerge değişikliğiyle, fermuar sistemi (sıralamalı eşit temsiliyet ilkesi) benimsenerek, karar organı olan Yürütme Kurulu'nda kadınlar için eşit temsil sağlandı. Bu düzenleme, toplumsal cinsiyet eşitliğinin hayata geçirilmesinde önemli bir adım olarak değerlendirildi. Kadın Adayları Destekleme Derneği'nden Sinem Aksema ve Engelli Genç Kadınları Destekleme Derneği'nden Şirince Süzek'in aday olduğu seçim sonucunda en çok oyu alan Süzek, Engelli Meclisi'nin yeni başkanı oldu.

Yürütme Kurulu Üyeleri

Yapılan seçim sonucunda Yürütme Kurulu şu isimlerden oluştu:

Semih Eliaçık, Emine Çiçek, Nursen Aksu, Bülent Şençiftçi, Şirin Yücel, Ortaç Saka, Mekkiye Uludağ, Mehmet Rıza Mutkilioğlu, Şebnem Oktay, Erhan Özdemir, Özenç Özkan, Necmettin Türen, Aslı Taşer, Ramazan Kaymaz.