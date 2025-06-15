Engelli Tuana Akar, Hayalini Gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Engelli Tuana Akar, Hayalini Gerçekleştirdi

Engelli Tuana Akar, Hayalini Gerçekleştirdi
15.06.2025 18:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yüzde 90 engelli Tuana Akar, 4 yıllık eğitimle Anadolu Üniversitesi'nden mezun oldu.

ZONGULDAK Çaycuma'da yüzde 90 bedensel engelli doğan Tuana Akar, 4 yıllık eğitiminin ardından Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümü'nden mezun oldu. Mezuniyet sevincini öğrenci arkadaşlarının yanı sıra annesiyle birlikte yaşayan Akar, "Babam öldükten sonra ilk ve ortaokulu annemin sırtında, liseyi ise belediyenin tahsis ettiği engelli rampalı özel halk otobüsü sayesinde tamamladım. Hayallerime kavuştuğum için çok mutluyum" dedi.

Anadolu Üniversitesi'nde Çocuk Üniversitesi, Tazelenme Üniversitesi ve Açıköğretim Fakültesi'nden (AÖF) mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi. Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen törende fakültelerini birincilikle tamamlayan mezunlar, öğrenci arkadaşları adına konuşma yaptı. Bölümlerinden dereceyle mezun olan öğrenciler belge ve hediyelerini Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ve fakülte dekanlarından aldı. Tören sonunda öğrenciler keplerini havaya atarak mezuniyet sevinci yaşadı. Törene, Rektör Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel'in yanı sıra rektör yardımcıları, öğretim kurulu üyeleri, senato üyeleri ve mezun öğrencilerin yakınları katıldı.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, yaşam boyu eğitimin ve öğrenmenin yaşı olmadığının göstergesi olarak, '3 Kuşak' mezunların bir arada olduğunu söyledi. Açıköğretim Sistemi'ne ilişkin bilgiler veren Prof. Dr. Adıgüzel, "Bugün sizleri mezun olarak uğurladığımız Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 1982 yılından bu yana 43 yıldır 4,5 milyona yakın mezun verdi. Yaşam boyu öğrenmenin imkanlarını sizlere sunan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sadece Türkiye'de değil, dünyada önemli bir boşluğu dolduran, güçlü bir eğitim kurumu olarak karşımıza çıkıyor. Bugün 81 ilimizde ve 50'ye yakın ülkede Açıköğretim Sistemi'nde eğitim gören ve mezun olan on binlerce insanımız var. Farklı yaşlardan, farklı statülerden, farklı ülke ve şehirlerden on binlerce insan Açıköğretim Sistemi üzerinden zaman ve mekana bağlanmadan yüksek eğitim öğretimi görüyor. Bunun önemli bir fırsat ve önemli bir güç olduğunu düşünüyorum" dedi.

FEDAKAR ANNE YILLARCA SIRTINDA OKULA GÖTÜRDÜ

Zonguldak Çaycuma'da yüzde 90 bedensel engelli doğan Tuana Akar da mezun olan öğrenciler arasında yer aldı. Tuana, mezuniyet töreninde hayatını ve okuma isteğini anlattı. Tuana 1,5 yaşındayken mide kanserine yakalanan babasını kaybetti. Annesi, dedesi ve anneannesi ile birlikte yaşamaya başlayan Tuana Akar, yaşadıkları maddi zorluklar sebebiyle okula gidip gelmekte sorun yaşadı. Tekerlekli sandalyeye mahkum yaşayan, ilkokul ve ortaokul öğrenimini kimi zaman annesinin sırtında okula gidip gelerek tamamlayan Akar, lise öğrenimini Zonguldak Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı'nın destekleriyle tamamladı. Başkan Bülent Kantarcı, Tuana Akar'ın liseye gidebilmesi için engelli rampası bulunan 27 kişilik özel halk otobüsü tahsis etti. Liseyi bitirdikten sonra 2021 yılında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümü'nde lisans eğitimine başlayan Akar, 4 yıllık öğreniminin ardından hayalini kurduğu mezuniyet töreninde kep attı. Azmi sayesinde zorlukları aştığını kaydeden Akar, engeli olan kişilerin yılmadan gayret etmelerini tavsiye etti.

'BU ANIN HAYALİNİ ÇOK KURDUM'

Yaşadığı zorluklara rağmen hiç pes etmediğini söyleyen Tuana Akar, azimli olmanın başarı getirdiğini ifade etti. Günlerdir bu anların heyecanını yaşadığını belirten Tuana, "Yüzde 90 engelliyim. Zorlukları öncelikle ailem ve azmim sayesinde aştım diyebilirim. Üniversite hayatım güzel geçti, bu yıl da bana destek olan anneme, anneanneme ve dayıma teşekkür ediyorum. Ayrıca, bu yolda bana destek olan Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı'ya teşekkürü bir borç bilirim. Gerçekten benim gibi engeli olanlara üniversite okumalarını tavsiye ederim. Yılmasınlar, azmetsinler ve başarsınlar. Bundan sonraki hedefim mesleğimde başarılı bir şekilde çalışma hayatımı sürdürmek. Bu anın hayalini çok kurdum, hatta bundan 10-15 gün öncesinden beri geceleri hayal ettim. Çok güzel bir atmosfer, bunu herkesin yaşamasını isterim. Benim gibi engeli olan diğer arkadaşlarımın üniversite okuyup, kendi ayakları üzerinde durup, bu heyecanı yaşamalarını tavsiye ederim" diye konuştu.

'BİR ÖĞRENCİ GİBİ OKULA GİDİP GELDİM'

Kızının öğrenimine devam edebilmesi için çok mücadele ettiğini belirten anne Filiz Akar (51) ise şöyle konuştu:

"Çok mutluyum, bu mutluluğun tarifi yok. Kızımla gurur duyuyorum. Anlatılmaz yaşanır bir durum. Kızım çok heyecanlıydı, ben de çok heyecanlıyım. Gerçekten hislerimin tarifi yok. Hep okula götürüp, getirdim. Hiç yılmadım ve mücadele verdim. Her gün okula gidip, bekledim. Bir öğrenci nasıl gittiyse ben de o şekil gidip, geldim."

Tuana Akar, mezuniyet sevincini diğer arkadaşlarının yanı sıra her zaman yanında olan annesi Filiz Akar ile birlikte yaşadı.

Kaynak: DHA

Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Zonguldak, Çaycuma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Engelli Tuana Akar, Hayalini Gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“İki yeğenimi öldürdüm“ ihbarı asılsız çıktı "İki yeğenimi öldürdüm" ihbarı asılsız çıktı
Kız arkadaşının babasını ve ağabeyini pompalı tüfekle vurdu Kız arkadaşının babasını ve ağabeyini pompalı tüfekle vurdu
Galatasaray’ın eski yıldızının eşi kansere yakalandı, videosuna destek yağdı Galatasaray'ın eski yıldızının eşi kansere yakalandı, videosuna destek yağdı
Gençlere sopayla işkence eden kişi, tek cümlelik savunmayla serbest kaldı Gençlere sopayla işkence eden kişi, tek cümlelik savunmayla serbest kaldı
Taraftar isyanda 17 yıl sonra takımı şampiyon yapıp bırakma kararı aldı Taraftar isyanda! 17 yıl sonra takımı şampiyon yapıp bırakma kararı aldı
Esnaf 50 metre uzaklıktaki çay ocağından aldığı çayları arabasının üzerinde taşıyor Esnaf 50 metre uzaklıktaki çay ocağından aldığı çayları arabasının üzerinde taşıyor
Ünlü sunucunun ölümünün ardından son mesajı ortaya çıktı Ünlü sunucunun ölümünün ardından son mesajı ortaya çıktı
Gece kulübünde eğlendikleri esnada üzerlerinden İran’ın füzeleri geçti Gece kulübünde eğlendikleri esnada üzerlerinden İran'ın füzeleri geçti
İran’dan İsrail’e gözdağı Ağır tahribat gücüne sahip füzeleri paylaştılar İran'dan İsrail'e gözdağı! Ağır tahribat gücüne sahip füzeleri paylaştılar
17 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan 72 yaşındaki “Cinci hoca“ yakalandı 17 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan 72 yaşındaki "Cinci hoca" yakalandı
İran’ın hava saldırısında eski Fenerbahçeli Itoudis’in de evi vuruldu İran'ın hava saldırısında eski Fenerbahçeli Itoudis'in de evi vuruldu

19:22
İsrail Başbakanı Netanyahu: Savaşın sonunda İran’da rejim değişebilir.
İsrail Başbakanı Netanyahu: Savaşın sonunda İran'da rejim değişebilir.
18:22
İsrail, İran’ın Meşhed Havalimanı’nda uçak vurdu
İsrail, İran'ın Meşhed Havalimanı'nda uçak vurdu
17:13
Kan donduran vahşet Polis memuru, arkadaşını parçalara ayırıp intihar etti
Kan donduran vahşet! Polis memuru, arkadaşını parçalara ayırıp intihar etti
17:05
İran, Netanyahu’nun konutunu vurdu
İran, Netanyahu'nun konutunu vurdu
13:29
Turist, fotoğraf çekmek için üzerine oturduğu kristal sandalyeyi parçaladı
Turist, fotoğraf çekmek için üzerine oturduğu kristal sandalyeyi parçaladı
13:08
İsrail-İran çatışmasında Putin’den arabuluculuk teklifi
İsrail-İran çatışmasında Putin'den arabuluculuk teklifi
13:04
Zafer Algöz’den tatil bölgelerindeki fiyat artışlarına sert tepki
Zafer Algöz'den tatil bölgelerindeki fiyat artışlarına sert tepki
12:59
İsrail-İran çatışmasında Çin ne diyor
İsrail-İran çatışmasında Çin ne diyor?
12:33
İran’daki Türk şehrinden İsrail’e füzeler böyle fırlatıldı: Bismillah Vuruyorlar, vuruyorlar
İran'daki Türk şehrinden İsrail'e füzeler böyle fırlatıldı: Bismillah! Vuruyorlar, vuruyorlar
11:59
Ateşlenen füzeler pompayı da vurdu Vatandaşa kontak kapattıracak zamlar yolda
Ateşlenen füzeler pompayı da vurdu! Vatandaşa kontak kapattıracak zamlar yolda
11:59
Beşiktaş’ın file bekçisi evleniyor
Beşiktaş'ın file bekçisi evleniyor
11:57
İsrail, Tebriz’e yeni bir saldırı başlattı Bölgeden dumanlar yükseliyor
İsrail, Tebriz'e yeni bir saldırı başlattı! Bölgeden dumanlar yükseliyor
11:57
Ali Koç kesenin ağzını açtı Çuvalla para vererek yıldız futbolcuyu Kadıköy’e getirecek
Ali Koç kesenin ağzını açtı! Çuvalla para vererek yıldız futbolcuyu Kadıköy'e getirecek
11:41
İran’ın hava saldırısında eski Fenerbahçeli Itoudis’in de evi vuruldu
İran'ın hava saldırısında eski Fenerbahçeli Itoudis'in de evi vuruldu
11:20
17 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan 72 yaşındaki “Cinci hoca“ yakalandı
17 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan 72 yaşındaki "Cinci hoca" yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2025 19:47:04. #7.11#
SON DAKİKA: Engelli Tuana Akar, Hayalini Gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.