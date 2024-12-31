Engelli ve Yaşlı Bireyler İçin Yılbaşı Partisi Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Engelli ve Yaşlı Bireyler İçin Yılbaşı Partisi Düzenlendi

Geniş Video İzle

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Engelli ve Yaşlı Koordinasyon Merkezi'nde eğitim gören özel bireyler için düzenlenen yılbaşı partisinde, engellerin sevgi ve dayanışmayla aşılabileceğini vurguladı. Parti, danslar, pasta kesimi ve hediye dağıtımıyla kutlandı.

31.12.2024 14:38  Güncelleme: 15:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL)- Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Engelli ve Yaşlı Koordinasyon Merkezi'nde eğitim gören bireyler için düzenlenen yılbaşı partisine katıldı. Başkan Balcıoğlu, "Özel çocuklarımızın eğitimine, sosyal hayatına ve mutluluğuna katkı sağlamak bizim en büyük görevimiz. Çünkü biz inanıyoruz ki engeller, sevgiyle ve dayanışmayla aşılır" dedi.

Silivri Belediyesi Engelli ve Yaşlı Koordinasyon Merkezi'nde eğitim gören özel bireyler için yılbaşı partisi düzenlendi. Programa, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve eşi Sena Hayriye Balcıoğlu, hayırseverler Gülsen ve Ökkeş Nakipoğlu, özel bireyler ve aileleri katıldı. Etkinlikte, Başkan Balcıoğlu, eşi ve hayırsever Nakipoğlu ailesi, özel bireylerle birlikte dans ederek keyifli anlar yaşadı. Programın sonunda, pasta kesimi ve hediye dağıtımı yapılarak yeni yıl coşkusu kutlandı.

"Biz inanıyoruz ki engeller, sevgiyle ve dayanışmayla aşılır"

Başkan Balcıoğlu, belediyeciliğin sadece fiziksel altyapı ve hizmetlerden ibaret olmadığını, asıl amacın insanlara dokunmak ve kalplere ulaşmak olduğunu vurguladı. Dünyanın çocuklarla daha anlamlı olduğunu belirten Başkan Balcıoğlu, "Özel çocuklarımızın eğitimine, sosyal hayatına ve mutluluğuna katkı sağlamak bizim en büyük görevimiz. Çünkü biz inanıyoruz ki engeller, sevgiyle ve dayanışmayla aşılır" dedi.

Her çocuğun eşit olması için çalışmanın en büyük sorumlulukları olduğunu belirten Başkan Balcıoğlu, "Her çocuğun sağlıklı, mutlu, huzurlu ve fırsat eşitliği içerisinde büyümesi, bizim en büyük sorumluluğumuzdur. Bugün burada olan her çocuğumuzun, hayallerini özgürce kurabilmesi, mutlu bir geleceğe güvenle bakabilmesi için çalışıyoruz" diye konuştu.

" Eğitim, çocuklarımızın geleceğidir"

"Bu kentte hiçbir çocuğun, hiçbir ailenin kendini yalnız hissetmesine izin vermeyeceğiz" diyen Başkan Balcıoğlu, her çocuğun bir gülümsemeyi, bir güzel anıyı hak ettiğini belirtti.

Hizmet ederken insanları ayrıştırmadıklarını dile getiren Başkan Bora Balcıoğlu, "Siyasi görüşü, inancı, yaşam tarzı ne olursa olsun, herkes bizim için değerlidir. Çünkü Allah'ın yarattığı en değerli varlık insandır ve biz, insana hizmet etmek için buradayız. Eğitim, çocuklarımızın geleceğidir ve bu sorumluluk hepimizin omuzlarında" ifadelerini kullandı.

"Her yeni yıl, yeni başlangıçlar demektir"

Programda bulunan aile ve çocuklara söz veren Başkan Balcıoğlu, "Silivri'de her çocuk eşit şartlarda büyüyecek, her aile huzur içinde yaşayacak ve kimse kendini yalnız hissetmeyecek. Biz sadece bugünün değil, yarının da Silivri'sini inşa ediyoruz. Sevgiyle, dayanışmayla, umutla ve en önemlisi birbirimize olan güvenimizle" diye konuştu.

Başkan Balcıoğlu, 2025 yılı için umut, sağlık ve mutluluk dileklerinde bulunarak, "Her yeni yıl, yeni başlangıçlar demektir. Bugün burada attığımız bu adım, geleceğe doğru daha büyük adımların habercisidir" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Bora Balcıoğlu, İnsan Hakları, Engelliler, Yılbaşı, Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Engelli ve Yaşlı Bireyler İçin Yılbaşı Partisi Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:38 İşte 2024 yılında hafızalara kazınan 28 olay İşte 2024 yılında hafızalara kazınan 28 olay
19:36 Dengeleri değiştirecek açıklama: Türkiye’nin tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz Dengeleri değiştirecek açıklama: Türkiye'nin tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz
19:07 Yeni yıla saatler kala binlerce İstanbullu, Taksim’e akın etti Yeni yıla saatler kala binlerce İstanbullu, Taksim'e akın etti
18:42 2025’in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak İşte yeni yılın zamlı ürünleri 2025'in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak! İşte yeni yılın zamlı ürünleri
18:16 Rusya’nın korkunç planı: Askeri eğitimler başladı hedefte iki ülke var Rusya'nın korkunç planı: Askeri eğitimler başladı hedefte iki ülke var
09:24 Bayrampaşa’da yolcu otobüsünde yangın paniği Bayrampaşa'da yolcu otobüsünde yangın paniği
08:42 Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu
08:11 İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı
07:45 Diziden sonra merak konusu oldu: Gassallar ne kadar kazanıyor Diziden sonra merak konusu oldu: Gassallar ne kadar kazanıyor?
07:40 Kim Milyoner Olmak İster’e katılan Doğu Demirkol’un çok konuşulan telefon jokerleri Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Doğu Demirkol'un çok konuşulan telefon jokerleri
07:15 MasterChef’te son finalist belli oldu, sevilen yarışmacı elendi MasterChef'te son finalist belli oldu, sevilen yarışmacı elendi
07:11 17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu 17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu
06:46 Güney Kore’de tarihinde ilk kez devlet başkanı için tutuklama emri çıkarıldı Güney Kore'de tarihinde ilk kez devlet başkanı için tutuklama emri çıkarıldı
04:45 Polislerle çatışan uyuşturucu taciri, vurularak yakalandı Polislerle çatışan uyuşturucu taciri, vurularak yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2024 20:27:54. #1.11#
SON DAKİKA: Engelli ve Yaşlı Bireyler İçin Yılbaşı Partisi Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.