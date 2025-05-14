Engellilere Yönelik Stratejiler KEİPA'da Ele Alındı - Son Dakika
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Engellilere Yönelik Stratejiler KEİPA'da Ele Alındı

Engellilere Yönelik Stratejiler KEİPA\'da Ele Alındı

Sinop'ta yapılan KEİPA toplantısında engelli bireylerin eğitimi ve istihdamı için stratejiler tartışıldı.

14.05.2025 13:50
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Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Sosyal ve Beşeri Politikası Komisyonu'nun 64. toplantısı Sinop'ta gerçekleştirildi.

Sinop Üniversitesi Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Oteli'nde 13 ülke temsilcisinin katılımıyla yapılan toplantıda, engelli bireylerin eğitim ve istihdamlarının artırılmasına yönelik mevcut uygulamalar değerlendirilerek, uygulanması hedeflenen yeni stratejiler ele alındı.

KEİPA Türkiye Delegasyonu Başkanı Fatih Dönmez, burada yaptığı konuşmada, engelli bireylerin toplumsal hayata eşit, etkin ve onurlu bir şekilde katılmalarının demokratik ve çağdaş toplumların temel öncelikleri olması gerektiğini vurguladı.

Engelli bireylerin eğitim ve istihdam hayatları noktasında daha kapsayıcı ve erişilebilir sosyal politikalar geliştirilmesini hep birlikte desteklemelerinin önem arz ettiğini aktaran Dönmez, bu çalışmaları yaparken bölgeleri ve çevrelerinde yaşanan insani krizleri de unutmamaları gerektiğine dikkati çekti.

"İsrail saldırılarıyla on binlerce insan da uzuvlarını kaybetmiş durumdadır"

İsrail'in insanları artık sadece bombalarla öldürmediğini, açlık ve susuzluğun da Gazze halkına karşı bir silah olarak kullandığını anlatan Dönmez, şöyle konuştu:

"18 aydır İsrail tarafından soykırıma tabi tutulan Gazze'de durum artık katlanılamaz boyuta ulaşmıştır. 7 Ekim'den bu yana 60 bin Filistinliyi katleden İsrail artık sadece bombalarla öldürmüyor zor şartlarda yaşam mücadelesi veren mazlum Filistinlilere karşı açlık ve susuzluğu bir silah olarak kullanıyor. İsrail ablukası altında su ve gıda gibi en temel ihtiyaçlarını bile karşılayamayan özellikle kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve engelli bireyler için durum her geçen gün daha da vahim bir durum almaktadır. Altyapının yok olduğu, yaşam hakkının korunamadığı, sağlık hizmetlerine ulaşımın imkansızlaştığı, eğitimin ise neredeyse tamamen durduğu bir kaos ortamında İsrail saldırılarıyla on binlerce insan da uzuvlarını kaybetmiş durumdadır. Bu engelli bireyler hem hayatta kalma hem de temel insani ihtiyaçlara ulaşma açısından son derece kırılgan bir konuma getirilmiş durumdadır."

Dönmez, Türkiye olarak başından beri Gazze'de kalıcı bir ateşkesin sağlanmasını ve bölgede adil bir barışın tesis edilmesini güçlü bir şekilde savunduklarını anımsatarak, "Ne yazık ki uluslararası toplum İsrail rejiminin sivillere yönelik hukuksuz ve sınır tanımayan saldırıları ve kısıtlamaları karşısında gerekli tepkiyi göstermemektedir." ifadesini kullandı.

Güney Kafkasya'da Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü yeniden tesis etmesinin ardından bölgede kalıcı barış ve istikrar için yeni bir döneme girildiğine işaret eden Dönmez, Türkiye olarak bölgedeki kapsayıcı işbirliğini desteklediklerini aktardı.

Bölgede devam eden Ukrayna ve Rusya savaşına da değinen Dönmez, şunları kaydetti:

"Türkiye çatışmanın başladığı ilk günden bu yana uluslararası hukukun Ukrayna'nın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunması yönünde açık ve tutarlı bir tutum sergilemektedir. Aynı zamanda savaşın sona erdirilmesi ve kalıcı barışın sağlanması için diyalog ve diplomasi kanallarının açık tutulması adına yoğun çaba göstermektedir. Karadeniz'de barış ve istikrarın yeniden tesisi sadece bölge ülkeleri için değil KEİ coğrafyası açısından da hayati öneme sahiptir. Kuşkusuz ki Ukrayna'da yaşanan insani yıkım Gazze'de olduğu gibi özellikle kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve engelli bireyler gibi kırılgan gruplar üzerinde çok daha derin etkiler bırakmaktadır."

Sinop Valisi Mustafa Özarslan ise KEİPA'nın kurulduğu günden bu yana bölgede istikrarın sağlanması başta olmak üzere enerji güvenliği, kültürel etkileşim ve halklar arası dayanışma alanlarında kayda değer ilerlemelere öncülük ettiğini dile getirdi.

Küresel ölçekte karşı karşıya kalınan belirsizliklerin ülkelerin bireysel çabalarıyla aşılabilecek sorunlar olmadığına işaret eden Özarslan, bu nedenle KEİPA gibi bölgesel dayanışma platformlarının milletlerin ortak geleceğini inşa edebilmesi adına hayati öneme sahip olduklarını söyledi.

KEİPA Sosyal ve Beşeri Politikası Komisyonu ve AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş de kent olarak ilk kez uluslararası bir toplantıya ev sahipliği yapmaktan ötürü mutluluk duyduklarını ifade etti.

Konuşmasında Türkiye'de engelli bireylere yönelik hayata geçirilen projelere ilişkin bilgiler paylaşan Maviş, "Engelli bireylerin kent yaşamına daha rahat, daha onurlu şekilde katılabilmesi için yerel yönetimlerden STK'lara, gönüllülerden sade vatandaşlara kadar herkes sorumluluk üstlenmelidir. Bizlerin görevi sadece yasa çıkarmak değil, yaşamı herkes için kolaylaştırmak, herkesin onurlu bir hayat sürmesini sağlamaktır. İnanıyorum ki bu toplantı sonunda alacağımız kararlar, sadece belgelerde kalmayacak, hayatlara dokunan, somut faydalar sağlayan uygulamalara dönüşecektir." dedi.

Toplantı konuşmaların ardından basına kapalı olarak devam etti.

Kaynak: AA

Parlamenter Asamblesi Toplantısı, Uluslararası İlişkiler, Yerel Yönetim, Karadeniz, Güncel, sinop, Son Dakika

Son Dakika Güncel Engellilere Yönelik Stratejiler KEİPA'da Ele Alındı - Son Dakika

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