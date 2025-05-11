Engelsiz Eğitim Bağı ile Hızlı Bilgi - Son Dakika
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Engelsiz Eğitim Bağı ile Hızlı Bilgi

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Bursa'da geliştirilen sistem, velilere güvenli bir şekilde öğrenci bilgilerine erişim sağlıyor.

11.05.2025 09:47
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"Engelsiz Eğitim Bağı" projesi ile veliler öğrencileri hakkında bilgileri hızlı ve güvenli bir şekilde öğrenebilecek

BURSA - Bursa Yıldırım Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda 20 öğretmenin rehberliğinde hazırladıkları projeleri sergiledi. Fuarda görme ve işitme engellileri hedefleyen "Engelsiz Eğitim Bağı" projesi öne çıktı. Yüz tanıma ve sesli komutla çalışan bu sistem, velilere güvenli ve pratik bir hizmet sunarak katılımcılardan tam not aldı.

Bursa'da Yıldırım Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı kapsamında hazırladıkları projeleri sergiledi. Yıldırım Ticaret MTAL kapalı spor salonunda gerçekleştirilen fuarda 20 danışman öğretmenin rehberliğinde 80 öğrenci tarafından geliştirilen projeler ziyaretçilere sunuldu. Biyoloji, fen bilimleri, sosyal bilimler alanında geliştirilen projeler öne çıkarken ayrıca yazılım ve yapay zeka alanındaki projeler de katılımcılardan ilgi gördü.

"Engelsiz Eğitim Bağı" projesi öne çıktı

Fuarda sergilenen ve velilerin okulda yapacakları işlemleri daha erişilebilir ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmeleri amacıyla geliştirilen "Engelsiz Eğitim Bağı" projesi katılımcılardan tam not aldı. Görsel veya sesli komut üzerinden kullanılabilen programla sisteme giriş yapmak isteyen veli yüzünü tarayarak kimlik doğrulaması yapıyor. Yapmak istenen işlemi sesli komutlarla algılayarak ilgili birime yönlendirilmesinin ardından öğrenci devamsızlık bilgilerini gösteriyor. Okula ilk kez kayıt olan öğrenciler için ise dijital sözleşme okuma ve onaylama imkanı sunuyor. Yüz tanıma sistemi bulunan "Engelsiz Eğitim Bağı" projesi ile veliler öğrencileri hakkında hem güvenli hem de hızlı bilgi edinebiliyor. Program ayrıca okula ilk kez kayıt yaptıran veliler için dijital sözleşme okuma ve onaylama imkanı da sunuyor.

Yüz tanıma ve sesli komut algılayabiliyor

Hazırladıkları projenin dijital dönüşüm anlamında katkı sunacağını ifade eden 11. sınıf öğrencisi İrfan Semih Doğru, "Bu projenin yazılımını ben geliştirdim. Arka planda Node.js çalışıyor. Düzenli bir kod yapısı için React, TypeScript kullandım. Ayrıca bizim bir yapay zeka modelimiz var. Sistem bu şekilde çalışıyor. Sürekli olarak veriler arka planda analiz ediliyor. Program yüz tanıma ve ses algılayabiliyor. Sistem ile çalışmalarımız geliştirilerek devam edecek. Bu sistem, hem dijital dönüşüme katkı sağlamayı hem de eğitimde engelleri ortadan kaldırmayı hedefliyor" dedi.

"Okulumuzdaki eksikliklerden ilham alarak böyle bir proje geliştirdik"

Geliştirdikleri proje sayesinde velilerin öğrencileri hakkında güvenli ve hızlı bir şekilde bilgi edineceklerini söyleyen 11. sınıf öğrencisi Ayşenur Süleymanoğlu, "Projemizin amacı öncelikle görme engelli ve işitme engelli velilerin işlerini kolaylaştırmak ve okula gelen velilerin işlemlerini beklemeden daha hızlı halletmesini sağlamak. İşitme engelliler için görsel, görme engelliler için ise işitsel bir platform hazırladık. Programa giriş yapılmasının ardından yüz tanıma sistemiyle bir sayfaya atıyor. Burada görsel ve işitsel olarak yapılmak istenen işlem soruluyor, verilen cevaba göre seçilen işlemin yapılacağı sayfaya yönlendiriyor. Okulumuzdaki eksikliklerden ilham alarak böyle bir proje geliştirdik" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Teknoloji, Tübitak, Eğitim, Güncel, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Engelsiz Eğitim Bağı ile Hızlı Bilgi - Son Dakika

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