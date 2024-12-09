Engin Arslan, Suriye'den Kurtuldu - Son Dakika
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Engin Arslan, Suriye'den Kurtuldu

Engin Arslan, Suriye\'den Kurtuldu

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinden Gazze'ye gitmek üzere evinden ayrılan Engin Arslan, Suriye'de rejim güçleri tarafından yakalandıktan 14 ay sonra özgürlüğüne kavuştu. AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Arslan'ın kurtulduğunu duyurdu.

09.12.2024 23:57  Güncelleme: 00:20
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MANİSA'nın Saruhanlı ilçesindeki evinden yaklaşık 14 ay önce 'Gazze'ye savaşmaya gidiyorum' diyerek çıkan, kaçak olarak girdiği Suriye'de rejim güçleri tarafından yakalanıp, ardından cezaevine konulan Engin Arslan (30) ile telefonda görüşen AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Arslan'ın geçen gün itibarıyla özgürlüğüne kavuştuğunu duyurdu.

Saruhanlı ilçesinde yaşayan Engin Arslan, Gazze'ye gitmek için geçen yıl 11 Ekim'de evinden ayrıldı. 3 çocuklu Arslan ailesinin iki oğlundan biri olan Engin Arslan, Hatay'dan kaçak yollarla girdiği Suriye'de yakalandı. En son ablasına bir camide dinlendiğini belirten mesaj atan Engin Arslan'dan bir daha haber alınamadı. Gözü yaşlı aile, oğullarının yaşadığını öğrenebilmek için yetkililerden yardım istedi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Suriye'de rejim güçleri tarafından tutuklanan Engin Arslan'ın geçen gün itibarıyla özgürlüğüne kavuştuğunu duyurdu. Arslan ile telefonda konuşan Yenişehirlioğlu, yaptığı görüşmede vatanından uzak zor günler atlatan Arslan'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Sosyal medya aracılığı ile yaptığı görüşmeyi paylaşan Yenişehirlioğlu, Arslan'ın en kısa sürede ailesiyle buluşacağını ifade etti.

Kaynak: DHA

Bahadır Yenişehirlioğlu, Savaş ve Çatışma, Engin Arslan, Saruhanlı, AK Parti, Politika, 3-sayfa, Manisa, Suriye, Güncel, Hukuk, Gazze, Son Dakika

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