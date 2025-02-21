Enginyurt\'tan Bahçeli\'ye Tepki

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(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başlattığı Askıda 9 Gülek Buğday Projesi'ni eleştirerek, " Bursa'da bir çiftçiye 'Bugün çiftçinin anası ağlıyor' dediği için Cumhurbaşkanına hakaretten dava açılmış. Çiftçinin anası ağlamıyorsa Sayın Bahçeli neden Askıda 9 Gülek Buğday kampanyası başlattı? Demek ki neymiş? Çiftçinin anası ağlıyormuş. Sandık gelecek. Yönetemeyen gidecek" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dar ve sabit gelirli insanlara katkı sağlamak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek için "Askıda 9 Gülek Buğday Projesi"ni başlattı.

CHP'li Cemal Enginyurt, projeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bursa'da bir çiftçiye 'Bugün çiftçinin anası ağlıyor' dediği için Cumhurbaşkanına hakaretten dava açılmış. Çiftçinin anası ağlamıyorsa Sayın Bahçeli neden Askıda 9 Gülek Buğday kampanyası başlattı? Demek ki neymiş? Çiftçinin anası ağlıyormuş. Sandık gelecek. Yönetemeyen gidecek" dedi.