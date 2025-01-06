EPDK'nın Elektrik Zamlarına Tepki

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(İSTANBUL)- Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İstanbul Şube Başkanı Erhan Karaçay, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) 1 Şubat tarihinden itibaren elektrik fiyatlarına yüksek tutarda zam yansıyacak yeni tarifesine ilişkin "Toplum, devlet tarafından mevzuatlarla korunmak zorundadır. Yurttaşlar, serbest piyasanın vahşi dişli çarkları arasına terk edilmemelidir" dedi.

EMO İstanbul Şube Başkanı Erhan Karaçay, EPDK'nın kararıyla 1 Şubat 2025 tarihinden itibaren elektrik faturalarına yansıyacak yüksek tutarlı zamlara ilişkin bugün Tüketiciyi Koruma Derneği Genel Başkanı Aziz Koçal ile basın toplantısı düzenledi.

"EPDK'nın bu son kararı iptal edilmelidir" çağrısı yapan Karaçay, enerjiye erişimin temel bir insan hakkı olduğunu vurguladı. Enerjinin piyasalaşmayla değil, kamu eliyle yapılması yürütülmesi gerektiğine de dikkat çeken Karaçay, şunları söyledi:

"Yandaş sermayeye kaynak aktarma, özel sermayeli şirketleri koruyucu bir sistemin aracı haline dönüştürmüştür. Enerji tarifelerinde tüketiciyi mağdur edecek düzenleme Anayasa'nın 172'nci maddesinin açık ihlalidir. Aynı miktarda elektrik tüketen abonelerin farklı ücretlendirilmesi, eşitlik ilkesini açıkça ihlal etmekte olup evrensel hukuk ilkelerinden olan eşitlik ilkesine aykırıdır. Konutlara verilecek olan elektrik enerji hizmetine dönük hizmet bedelinin belirsiz hale getirilmesi kesinlikle kabul edilemez. Hizmet bedeli öngörülebilir olmak zorundadır. Ekonomik yıkımın ve yoksulluğun her geçen gün arttığı ülkemizde toplum, devlet tarafından mevzuatlarla korunmak zorundadır. Yurttaşlar, serbest piyasanın vahşi dişli çarkları arasına terk edilmemelidir. Bağımsız toplumcu enerji politikası ivedilikle hayata geçirilmelidir. Kamu kaynaklarının dağıtım şirketleri başta olmak üzere özel sektöre transferine son verilmelidir. Elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtım hizmetleri kamulaştırılmalıdır."