EPPO'nun 4,3 milyon avroluk harcama soruşturmasında PfE ofislerinde arama yapıldı

Avrupa Kamu Savcılığının (EPPO) Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) eski grup hakkında yürüttüğü AP fonlarının usulsüz harcanmasına yönelik soruşturma kapsamında polis, aşırı sağcı Avrupa'nın Vatanseverleri (PfE) grubunun ofislerinde arama yaptı.

Politico internet sitesinin haberine göre, EPPO'nun yürüttüğü soruşturma, 2019-2024 yıllarında aktif olan eski Kimlik ve Demokrasi (ID) grubunun AP bütçesinden sağlanan 4,3 milyon avro fonu usulsüz harcadığı iddiasına odaklanıyor.

Devam eden soruşturma hakkında bilgi vermek üzere isimlerinin gizli tutulmasını talep eden iki yetkili, AP'nin Brüksel ve Strazburg'daki binalarındaki aramaların PfE grubunun sekreterlik ofislerinde yapıldığını aktardı.

PfE'nin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, grubun devam eden soruşturmalarla ilgisi olmadığı, ID ile "hukuki olarak devamlılığın bulunmadığı" belirtildi.

ID grubu 2024'te feshedildiğinde aralarında Fransa'dan Ulusal Birlik, Avusturya'dan Özgürlük Partisi, Macaristan'dan Fidesz, İspanya'dan Vox ve Belçika'dan Vlaams Belang gibi partilerden milletvekillerinin de bulunduğu pek çok personel PfE grubuna geçmişti.