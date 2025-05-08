ABD\'li bakan: Milyarder Jeffrey Epstein\'in çocuk istismarı içeren on binlerce videosu var

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein hakkında "Çocuklarla ya da çocuk istismarı içeren on binlerce videosu var ve yüzlerce mağdur söz konusu." ifadesini kullandı.

ABD basınında yer alan haberlere göre, ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Epstein davasına ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"ON BİNLERCE ÇOCUKLARLA CİNSEL İÇERİKLİ VİDEOSU VAR"

ABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) davaya ilişkin tüm kayıtları ve dosyaları titizlikle incelemeyi sürdürdüğünü belirten Bondi, "Epstein'ın çocuklarla ya da çocuk istismarı içeren on binlerce videosu var ve yüzlerce mağdur söz konusu." dedi.