 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Erbaa Belediye Başkanı Gençlerle Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Erbaa Belediye Başkanı Gençlerle Buluştu

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, üniversite öğrencileriyle bir araya gelerek sorularını yanıtladı ve taleplerini dinledi. Karagöl, gençlerle sohbet etmek ve şehre farklı bir yön kazandırmak için bu buluşmaları düzenlediklerini belirtti. Programın sonunda öğrencilere sinema bileti hediye edildi.

Erbaa Belediye Başkanı Gençlerle Buluştu
22.12.2023 - 12:01,
Abone Ol

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, "Bi konuşalım" temasıyla düzenlenen gençlik buluşmaları kapsamında üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Karagöl, Erbaa KYK Kız Öğrenci Yurdu'nu ziyaret ederek, öğrencilerin sorularını yanıtlayıp taleplerini dinledi.

Karagöl, öğrencilerle bir araya gelip sohbet etmek istediklerini söyledi.

Geçen yıl da bu programları düzenlediklerini belirten Karagöl, "10 yıl önce ben de öğrenciydim. 2019'da bize bir görev nasip oldu. Sizler gibi öğrencilik dönemlerinden geçerek Erbaa'da, daha sonra Konya'da Mimarlık Fakültesinde okuyarak bu aşamaya geldik. Erbaa ve bölgedeki en genç, Türkiye'deki 4. en genç belediye başkanı olarak 5 senedir görev yapıyorum. Sizler de dışardan geldiniz, kendi şehrinizle kıyaslarınız vardır. Beklentileriniz vardır. Sizlerden farklı bir bakış açısı kazanıp şehrimize farklı bir yön tayin edelim. Başka şehirlerde duyduğunuz konuları burada gerçekleştirebilme ihtimalimiz var mı, bunları konuşmak için gençlerle bir araya geldik." ifadelerini kullandı.

Programın sonunda yurtta kalan öğrencilere sinema bileti hediye edildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Ertuğrul Karagöl, Belediye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erbaa Belediye Başkanı Gençlerle Buluştu - Son Dakika


11:40
İYİ Parti'de SMS krizi! Üyelere gönderilen ''istifa'' mesajı ortalığı fena karıştırdı İYİ Parti'de SMS krizi! Üyelere gönderilen ''istifa'' mesajı ortalığı fena karıştırdı
11:36
Babacan da TBMM'deki Kürtçe tartışmalarına katıldı: Ülkenin en çok konuşulan 2. dilini tutanağa 'X' diye yazıyorlar Babacan da TBMM'deki Kürtçe tartışmalarına katıldı: Ülkenin en çok konuşulan 2. dilini tutanağa 'X' diye yazıyorlar
11:29
Samsunspor'a büyük şok! İki dönem transfer yasağı aldılar Samsunspor'a büyük şok! İki dönem transfer yasağı aldılar
11:29
Avukatın odasından fotoğraflar paylaştığı savcının tayin yeri belli oldu Avukatın odasından fotoğraflar paylaştığı savcının tayin yeri belli oldu
11:22
Okul bahçesinde kalbi duran öğrenciyi öğretmeni kurtardı: O anlar kamerada Okul bahçesinde kalbi duran öğrenciyi öğretmeni kurtardı: O anlar kamerada
11:13
Dolar/TL 29,20 seviyelerinde işlem görüyor Dolar/TL 29,20 seviyelerinde işlem görüyor
11:05
Beşiktaş taraftarı Alanyaspor maçı sonrası takımı çağırıp ağzına geleni saymış Beşiktaş taraftarı Alanyaspor maçı sonrası takımı çağırıp ağzına geleni saymış
11:05
Ne Tevfik Göksu ne de Murat Kurum! AK Parti'de İBB adaylığı için Ali Yerlikaya ismi ağır basmaya başladı Ne Tevfik Göksu ne de Murat Kurum! AK Parti'de İBB adaylığı için Ali Yerlikaya ismi ağır basmaya başladı

Son Dakika
11:40 İYİ Parti'de SMS krizi! Üyelere gönderilen ''istifa'' mesajı ortalığı fena karıştırdı
11:36 Babacan da TBMM'deki Kürtçe tartışmalarına katıldı: Ülkenin en çok konuşulan 2. dilini tutanağa 'X' diye yazıyorlar
11:29 Samsunspor'a büyük şok! İki dönem transfer yasağı aldılar
11:29 Avukatın odasından fotoğraflar paylaştığı savcının tayin yeri belli oldu
11:22 Okul bahçesinde kalbi duran öğrenciyi öğretmeni kurtardı: O anlar kamerada
11:13 Dolar/TL 29,20 seviyelerinde işlem görüyor
11:05 Beşiktaş taraftarı Alanyaspor maçı sonrası takımı çağırıp ağzına geleni saymış
11:05 Ne Tevfik Göksu ne de Murat Kurum! AK Parti'de İBB adaylığı için Ali Yerlikaya ismi ağır basmaya başladı
11:02 Türkiye'de de oynayan NBA oyuncusu cinsel ilişki randevusu ayarladığı kadını boğarak öldürdü
10:58 Engin Polat, cezaevinde Dilan Polat'la görüşmek için Pembe Oda talebinde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2023 12:18:16. #1.13#
SON DAKİKA: Erbaa Belediye Başkanı Gençlerle Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement