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Erbaa'da psikolojik sorunları olan seyyar satıcı kendini ateşe verdi - Son Dakika
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Erbaa'da psikolojik sorunları olan seyyar satıcı kendini ateşe verdi

Erbaa ilçesinde psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen seyyar satıcı Hakan Y., sosyal medya hesabından 'yarın tutuklamam var' diyerek paylaşım yapmasının ardından üzerine benzin döküp kendisini ateşe verdi. Zabıta ekipleri ve çevredekilerin müdahalesiyle alevler söndürüldü. Hakan Y., hastanede tedavi altına alındı.

13.12.2023 - 16:50,  Güncelleme: 16:54
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TOKAT'ın Erbaa ilçesinde psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen ve sosyal medya hesabından 'yarın tutuklamam var' diyerek paylaşım yapan seyyar satıcı Hakan Y. (47), üzerine benzin döküp kendisini ateşe verdi. Zabıta ekipleri ve çevredekilerin müdahale edip, üzerindeki alevleri söndürdüğü Hakan Y., hastanede tedaviye alındı.

Olay, dün saat 14.30 sıralarında Gazi Bulvarı'nda meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen ve sosyal medya hesabında 'yarın tutuklamam var' diyerek paylaşım yapan seyyar satıcı Hakan Y., bulvarda üzerine benzin döküp, kendini ateşe verdi. Zabıta ekipleri ve çevredekilerin müdahalesiyle alevler söndürüldü. Yaralanan Hakan Y., Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Samsun'a sevk edildi.

BELEDİYE AÇIKLAMA YAPTI

Zabıta ekiplerinin Hakan Y.?nin seyyar tezgahını kaldırdığı için kendisini ateşe verdiği iddiaları üzerine Erbaa Belediyesi açıklama yaptı. Açıklamada, 'Yerel basında ve sosyal medyada yer alan haberler asılsız olup seyyar satıcılık yapan hemşehrimize zabıta ekiplerimizce herhangi bir sözlü veya fiziki müdahalede bulunulmamıştır. Hemşehrimizin seyyar satıcılık yaptığı tezgah hem olaydan önce hem de olaydan sonra Yöresel Ürünler Pazar yerinde bulunmaktadır. Hemşehrimizin seyyar satıcılık yaparak geçimini sağlamasına mani bir kolluk uygulaması olmamıştır' denildi. (DHA)

Erbaa\'da psikolojik sorunları olan seyyar satıcı kendini ateşe verdi
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Erbaa'da psikolojik sorunları olan seyyar satıcı kendini ateşe verdi - Son Dakika
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