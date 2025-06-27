Erbaş ve Suriye Vakıflar Bakanı Görüştü

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Suriye Vakıflar Bakanı Muhammed Ebu El-Hayr Şükri ile bir araya geldi.

Diyanetten yapılan açıklamaya göre Erbaş, Suriye Arap Cumhuriyeti Vakıflar Bakanı Şükri ve beraberindeki heyeti ağırladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erbaş, tüm kamu kurumlarıyla birlikte Suriye'nin toparlanması için gayret göstereceklerini belirterek, "Bugün ülkemizde bulunan Suriyeliler kardeşlerimiz. Biz onları bağrımıza bastık ve bağrımıza basmaya da devam ediyoruz. Gerek Türkiye'de yaşayan Suriyeliler olsun gerekse Suriye'de yaşayan Suriyeliler olsun bizim için hiçbir farkı yoktur, hepsi kardeşimizdir. Hepsini bağrımıza basıyoruz. Biz elimizden gelen her türlü desteği, maddi, manevi desteği verdik ve vermeye de devam edeceğiz inşallah." ifadesini kullandı.

Ziyarette, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun, Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, Dış İlişkiler Genel Müdürü Mahmut Özdemir ile Rehberlik ve Teftiş Başkanı Dr. Hasan Güçlü de bulundu.