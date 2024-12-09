Erbil'de Türkiye-IKBY Görüşmesi

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Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanlığı Kabine Direktörü Nuri Osman ile Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunun X sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "IKBY Başkanı Sayın Neçirvan Barzani'nin Kabine Direktörü Dr. Nuri Osman'la görüşerek, başta Suriye olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele aldık." ifadelerine yer verildi.