Erbil'de Türkiye-IKBY Görüşmesi

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanlığı Kabine Direktörü Nuri Osman ile Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele aldı.
Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunun X sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.
Paylaşımda, "IKBY Başkanı Sayın Neçirvan Barzani'nin Kabine Direktörü Dr. Nuri Osman'la görüşerek, başta Suriye olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele aldık." ifadelerine yer verildi.
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