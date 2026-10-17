Erbil, Edirne'de erken tanının kritik hastada yaşam şansını artırdığını söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Erbil, Edirne'de erken tanının kritik hastada yaşam şansını artırdığını söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Acil Tıp Derneği Başkanı Prof. Dr. Bülent Erbil, kritik hastalarda erken tanı ve tedavinin hayatta kalma şansını artırdığını söyledi. Edirne'de süren 5. Trakya Acil Tıp Günleri'nde hekimler kritik hasta yönetimi deneyimlerini paylaştı.

Türkiye Acil Tıp Derneği Başkanı Prof. Dr. Bülent Erbil, kritik hastalarda erken tanı ve tedavinin hayatta kalma şansını artırdığını belirtti.

Trakya Üniversitesi (TÜ) ile Türkiye Acil Tıp Derneği işbirliğinde düzenlenen 5. Trakya Acil Tıp Günleri, Balkan Kongre Merkezi'nde devam ediyor.

Program kapsamında hekimler ve akademisyenler, kritik hastaların hayatta kalma şansını artırmaya yönelik değerlendirmelerde bulunarak deneyimlerini paylaştı.

Hacettepe Üniversitesi Hastanesi Başhekimi ve Türkiye Acil Tıp Derneği Başkanı Prof. Dr. Bülent Erbil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin farklı bölgelerinde acil tıp sempozyumları düzenlediklerini söyledi.

Bölgelerin ihtiyaçlarına göre konu başlıklarını belirlediklerini ifade eden Erbil, kritik hastaların değerlendirilmesinin acil servislerde büyük önem taşıdığını vurguladı.

Erbil, "Hayatı tehdit eden durumları tespit ederek ve erken müdahale ederek insanların hayatta kalma şansını artırmaya çalışıyoruz. Kritik hastaların erken tanısı ve tedavisi hayatta kalma şansını artırıyor." dedi.

Edirne'de kritik hasta yönetiminin kapsamlı şekilde ele alındığını belirten Erbil, hastaların ilgili servislere geçiş süreçlerinin belirlenmesi ve yönetimi üzerine de değerlendirmeler yapıldığını kaydetti.

Akademisyenlerin bilimsel çalışmalarını rapor ve sunumlarla aktardığını dile getiren Erbil, hekimlerin yanı sıra acil tıp asistanları ve öğrencilerin de deneyimlerini paylaştığını ifade etti.

Erbil, bu paylaşımlar sayesinde kritik hasta yönetimindeki bilimsel bilgi birikiminin ve mesleki deneyimin geliştirilmesinin amaçlandığını belirtti.

Sempozyum Başkanı ve TÜ Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Burak Sayhan da programın ikinci gününde katılımcılara kritik bakım ve hasta yönetimi konusunda deneyim ve önerilerin aktarıldığını bildirdi.

5. Trakya Acil Tıp Günleri yarın sona erecek.

Kaynak: AA
Trakya BölgesiBülent ErbilEdirneSağlıkGüncelErbilSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Müsavat Dervişoğlu’ndan iki partiye birleşme çağrısı: İYİ Parti’nin milliyetçiliği hepimize yeter Müsavat Dervişoğlu'ndan iki partiye birleşme çağrısı: İYİ Parti'nin milliyetçiliği hepimize yeter
Arda Güler Zidane ile fotoğraf paylaştı Mbappe’nin cevabı olay oldu Arda Güler Zidane ile fotoğraf paylaştı! Mbappe'nin cevabı olay oldu
Pazartesi trafiğe açılacak 2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek Pazartesi trafiğe açılacak! 2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek
Türkiye güzeli Fatoş Seğmen’in en acı günü Kızını kaybetti Türkiye güzeli Fatoş Seğmen'in en acı günü! Kızını kaybetti
Bir zamanlar güvenlikti, şimdi bütün Türkiye adını ezbere biliyor Bir zamanlar güvenlikti, şimdi bütün Türkiye adını ezbere biliyor
İstanbul Valisi Davut Gül: Dere yatağını işgal eden yerler yıkılacak İstanbul Valisi Davut Gül: Dere yatağını işgal eden yerler yıkılacak
15:59
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
15:45
Ayazağa’daki dere kenarında riskli yapıların yıkımına başlandı
Ayazağa'daki dere kenarında riskli yapıların yıkımına başlandı
15:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 38 bin hekim dışı personel alınacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 38 bin hekim dışı personel alınacak
15:01
Garajından çıkanlara bakın Tam 9 lüks araca el konuldu
Garajından çıkanlara bakın! Tam 9 lüks araca el konuldu
14:41
Fuat Oktay’dan Azerbaycan uyarısı: Sahte bayrak operasyonlarına karşı dikkatli olunmalı
Fuat Oktay'dan Azerbaycan uyarısı: Sahte bayrak operasyonlarına karşı dikkatli olunmalı
13:01
Bunu da gördük “Polisim“ dedi, “arama kararı“ gösterdi, evden para çalıp ayrıldı
Bunu da gördük! "Polisim" dedi, "arama kararı" gösterdi, evden para çalıp ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2026 16:28:08. #.0.3#
SON DAKİKA: Erbil, Edirne'de erken tanının kritik hastada yaşam şansını artırdığını söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei