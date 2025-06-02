Ercan, NATO\'da Kadın Temsili Üzerine Konuştu

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, ABD'nin Dayton kentinde düzenlenen NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Bahar Genel Kurulu'nda Türkiye'yi temsil etti.

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ercan, NATO PA Bahar Genel Kurulu'nda "Kadın, Barış ve Güvenlik" başlıklı oturumda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bu alandaki vizyonunu ve uygulamaya koyduğu politikaları uluslararası kamuoyuyla paylaştı.

Kadınların güvenlik ve diplomasi gibi kritik alanlarda daha fazla yer almasının artık bir temenniden öte zorunluluk haline geldiğini vurgulayan Ercan, "Kadın varsa umut vardır, istikrar vardır, barış vardır." ifadesini kullandı.

Ercan, kadın temsiliyetinin toplumsal denge ve barış açısından taşıdığı öneme işaret ederek, geleneksel değerleri koruyarak çağın ihtiyaçlarına karşılık veren bütüncül bir yaklaşımla hareket ettiklerini belirtti. Ercan, kadınların hem aile içinde hem de toplumsal yaşamda üstlendiği rollerin, Türkiye'nin geleceği açısından tamamlayıcı bir güç olduğunu kaydetti.

"Kadınları desteklediğimizde toplum parlar"

"Kadın, Barış ve Güvenlik" başlıklı oturumda Türkiye'nin gelecek yıllara ilişkin hedeflerine yer veren Ercan, yerel yönetimlerde kadın temsil oranının yüzde 25'e, TBMM'de kadın milletvekili oranının yüzde 30'a, kadın büyükelçi sayısının da iki katına çıkarılmasının planlandığını aktardı.

Bu hedeflerin yalnızca siyasi bir temsilden ibaret olmadığını, aynı zamanda toplumsal kalkınma ve sürdürülebilir barış için stratejik bir zemin oluşturduğunu vurgulayan Ercan, NATO ülkelerine de çağrıda bulunarak, kadın temsiliyeti konusunda somut yükümlülükler getirilmesini önerdi.

Ercan, en az yüzde 30 oranında zorunlu temsil ve "Kadın, Barış ve Güvenlik" çalışmalarına özel bütçe tahsisi gibi politikaların gündeme alınması gerektiğini ifade etti.

"Toplumun yarısı kadınsa, neden temsil de yarı yarıya olmasın?" sorusunu yönelten Ercan, "Kadının güçlenmesi, ailenin, toplumun ve nihayetinde milletimizin güçlenmesidir. Kadınları desteklediğimizde sadece onlar değil, tüm toplum parlar." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin "Kadın, Barış ve Güvenlik" alanındaki somut adımları

Öte yandan oturumda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1325 sayılı kararının 25. yılı vesilesiyle, Türkiye'nin bu alandaki ilerlemeleri de aktarıldı.

Türkiye'de 2002'de yüzde 2 olan kadın milletvekili oranının yüzde 20'ye ulaşması, Türkiye'nin Avrupa'nın en genç kadın belediye başkanlarına sahip ülkeler arasında yer alması, NATO operasyonlarındaki kadın personel sayısı ile diplomatik misyonlardaki kadın büyükelçi oranının artırılması, uluslararası kuruluşlardaki üst düzey kadın temsilci sayısının yükselmesi, kadın girişimci sayısının 2002'ye kıyasla dört kat artması, mikro kredi uygulamalarıyla 200 bini aşkın kadının desteklenmesi öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

Oturumda, AK Parti'nin kadınlara yönelik eğitim programları kapsamında, Kadın Siyaset Akademisi, Liderlik Okulları ve Yerel Yönetimler Kadın Akademisi gibi projelerle binlerce kadının siyasette, liderlikte ve yerel yönetimlerde aktif rol üstlenmeye teşvik edilmesine ilişkin çalışmalar hakkında bilgi verildi.