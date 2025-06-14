Van'ın Erciş ilçesinde yapılan denetimlerde kaçak avlanan 2 ton inci kefali ele geçirildi.
İlçe Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlıkları ekipleri, Van Gölü'nde yaşayan ve üremek için 15 Nisan- 15 Temmuz döneminde tatlı sulara göç eden inci kefalinin kaçak avlanmasının engellenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Bu kapsamda Kasımbağı Mahallesi yakınlarında yapılan denetimlerde, kamyonette 20 çuval içerisinde 2 ton inci kefali ele geçirildi.
Kaçak balık avladığı belirlenen kişiye 75 bin 40 lira ceza uygulandı.
Son Dakika › Güncel › Erciş'te 2 Ton Kaçak İnci Kefali Ele Geçirildi - Son Dakika
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