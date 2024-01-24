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Erciş'te Kar Yağışı Etkili Oldu - Son Dakika
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Erciş'te Kar Yağışı Etkili Oldu

Van'ın Erciş ilçesinde etkili olan kar yağışı, ilçenin tamamını beyaza bürüdü. Şehir merkezinde 30-40 santimetre, kırsal kesimde ise 50-60 santimetre kar yağışı yaşandı. Yağış hayatı olumsuz etkilerken, güzel kar manzaraları da oluştu. Park görevlisi İsmet Maral, beklenen kar yağışının gerçekleştiğini ve barajların dolum seviyesinin yükselmesini umut ettiğini belirtti.

Erciş\'te Kar Yağışı Etkili Oldu
24.01.2024 - 19:21,
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Erciş'te kar yağışı etkili oldu

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde kar yağışı etkili olurken güzel manzaraların çıkmasına neden oldu.

Erciş'te etkili olan kar yağışı ilçenin tamamını beyaza bürüdü. Şehir merkezinde 30-40 santimetre olan kar yağışı kırsal kesimde 50-60 santimetre civarında yağdı. Kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken öte yandan, kar yağışı nedeniyle Erciş'te güzel kar manzaraları da oluştu.

Kar yağışı nedeniyle İhlas Haber Ajansı mikrofonuna konuşan parklardaki karları temizleyen park görevlisi İsmet Maral sabah kalktığımızda her yeri bembeyaz olarak gördük uzun süredir beklediğim kar yağışı gerçekleşti, Allah'a şükürler olsun beklediğimiz kar şuan yağıyor kar rahmettir berekettir İnşallah barajlarımız dolum seviyesine gelir su seviyesi yükselir dedi.

Kaynak: İHA
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