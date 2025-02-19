Van'ın Erciş ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlarda silah, fişek ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Erciş kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, çok sayıda fişek, çeşitli miktarda uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi.
Ekiplerce, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Erciş'te Silah ve Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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