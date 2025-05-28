Erciyes-2025 Tatbikatı Başladı - Son Dakika
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Erciyes-2025 Tatbikatı Başladı

Erciyes-2025 Tatbikatı Başladı
28.05.2025 12:35
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13 ülkenin askerlerinin katıldığı Erciyes-2025 tatbikatı, Kayseri'de seçkin gözlemci günüyle devam etti.

KARA Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 1'inci Komando Tugayı Komutanlığı tarafından düzenlenen ve 13 ülke askerinin fiilen katıldığı 'Erciyes-2025' tatbikatı, seçkin gözlemci günü ile devam etti.

Kayseri 1'inci Komando Tugayı tarafından yapılan ve 12 Mayıs'ta başlayan Erciyes 2025 Hava İndirme Tatbikatı, seçkin gözlemci günü hava indirme kılavuz harekatıyla devam etti. Tatbikatı, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 4'üncü Kolordu Komutanı Tümgeneral Ahmet Kurumahmut, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı, Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve askeri yetkililer izledi. Mehmetçik tarafından bugün icra edilen tatbikatta senaryo gereği, 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan havalanan C-130 ve C-160 nakliye uçaklarındaki paraşütçü komandolar, bölgeye indirme yaptı. Paraşütle atlayan komandolar, temsili olarak düşman muharebe merkezine operasyon düzenledi. Teröristlerden arındırılan bölgedeki bir hedef, Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) TB-2 ile vuruldu. Düşman bölgesine helikopterle indirilen topçu bataryaları ile de bölgedeki bazı hedefler imha edildi. Hedeflerin imha edilmesi sonra bölgenin kontrolünün ardından da AFAD ve Kızılay görevlileri, insani yardım için helikopterle alana getirildi. Tatbikatta, 36'sı yabancı 1003 personel yer alırken, 7 uçak, 5 helikopter olmak üzere 12 hava aracı kullanıldı.

Tatbikat, Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, Gürcistan, İspanya, İtalya, Pakistan, Ruanda, Suudi Arabistan, Ürdün ve Libya olmak üzere 13 ülkenin bayrağının taşıyan askerlerin yaptığı saygı atlayışı ile sona erdi. Tatbikat sonrası Kara Kuvvetleri Komutanı ve beraberindeki heyet, sahada kullanılan yerli ve milli üretim silahların olduğu sergi alanını da gezerek, Kale, KN 12, KNT 76 keskin nişancı tüfekleri, KMG 556 hafif makineli tüfek ve MPT 76 hakkında bilgi aldı. Baykar- HAVELSAN gibi savunma sanayisinde yerli ve milli üretim yapan şirketlerin de sergi alanlarının bulunduğu tatbikat alanında yerli insansız hava aracı 'Alpin', 'Bayraktar Mini İHA Bulut' ve 'Baha' gibi insansız hava araçları da tatbikatı takip edenlerin beğenisine sunuldu. Tatbikatın, 30 Mayıs'ta sona ereceği belirtildi.

Kaynak: DHA

Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Uluslararası İlişkiler, Operasyon, Teknoloji, Güvenlik, Savunma, Kayseri, Erciyes, Güncel, Spor, Son Dakika

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