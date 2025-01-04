Erciyes Kayak Merkezi Yoğun İlgi Görüyor - Son Dakika
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Erciyes Kayak Merkezi Yoğun İlgi Görüyor

Erciyes Kayak Merkezi Yoğun İlgi Görüyor

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi, kayak sezonunun açılmasının ardından yerli ve yabancı turistlerle dolup taşıyor. 112 kilometrelik pist uzunluğu ile ziyaretçilere keyifli bir deneyim sunuyor.

04.01.2025 14:22  Güncelleme: 14:26
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TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde hafta sonu yaşanıyor.

Kayak sezon açıldıktan sonra 6 haftayı geride bırakan Erciyes Kayak Merkezi, yılbaşının ardından bu hafta sonu yerli ve yabancı olmak üzere birçok turisti ağırladı. Erciyes Kayak Merkezi, toplam 112 kilometrelik pist uzunluğu, 41 farklı kayak pisti ve 19 mekanik tesisi ile turistler tarafından yoğun ilgi gördü.

'ERCİYES GERÇEKTEN ÇOK GÜZEL'

Ziyaretçilerden Eren Yaylacı, " Konya'dan geliyorum. Erciyes gerçekten çok güzel. Uludağ'a da gittim. Uludağ biraz daha çamlık olduğundan dolayı pek iyi gelmedi. Ama Kayseri gerçekten daha güzel. Zemin düz. Biraz daha kolay. Tekir pisti gayet güzel ve kolay. Açıkçası Develi biraz daha zor" dedi.

'BEKLEDİĞİMİZDEN DAHA YOĞUN'

Antalya'dan arkadaş grubu ile birlikte gelen Bilge Elmacıklı, "Akdeniz Üniversite'sinden geliyoruz. Kış sporları topluluğuyuz. Erciyes'e ilk kez geliyorum, ilk kez Erciyes'te kayıyorum. Biraz sakin ama bence güzel bir pisti var" diye konuştu. Burçin Şeker de "Kış sporları topluluğuyla geldik. Burası çok yoğun. Beklediğimizden daha yoğun. Ama pistler çok geniş, herkes rahatlıkla kayabiliyor. Şu an her şey çok keyifli" dedi.

'TÜRKİYE'DE EN İYİSİ'

Meriç Taşdemir ise "Erciyes Kayak Merkezi, bence işletme olarak Türkiye'de en iyisi. Hem teleferik sayısının fazla olması, pistlerin fazla olması ve seviyelere göre bölünmüş olması çok daha cazip bir hale geliyor. Aynı zamanda fiyat performans olarak da birçok kayak merkezine göre daha iyi olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Haber- Kamera: Furkan KAVUKLU-Nuray UZATMAZ/ KAYSERİ,

Kaynak: DHA

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