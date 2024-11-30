Erciyes Kayak Sezonu Açıldı - Son Dakika
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Erciyes Kayak Sezonu Açıldı

Erciyes Kayak Sezonu Açıldı

Erciyes Kayak Merkezi'nde sezon, açılış töreniyle başlatıldı. Kayakseverler, meşalelerle kutladı.

30.11.2024 14:49
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Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te sezon açıldı.

Kayakseverler, Tekir Kapı'da Erciyes AŞ tarafından açılan yeni sezon pankartını zirveden kayarak meşaleler eşliğinde yırttı.

Sezonun açılış programında konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bugün itibarıyla kayak sezonunu başlattıklarını söyledi.

Erciyes Kayak Merkezi'nin dünya statlarında bir merkez olduğunu anlatan Büyükkılıç, "Burada 19 mekanik tesisimizde, 40 pistimizde, 120 kilometre civarındaki pist uzunluğumuzla istediğiniz noktalardan rahatlıkla geçişler yaparak kayabilirsiniz. Geçen sene 2,5 milyon misafirimiz olmuştu. Bu sene erken sezon açmakla inşallah bunu daha da katlayacağımıza inanıyoruz. 20 yıl içinde sezonu en erken başlattığımız bir dönemi yaşıyoruz." dedi.

Erciyes Dağı'na yapılan oteller, yatak kapasitesindeki artış, ulaşım kolaylığı ile kayak merkezinin cazibe merkezi haline geldiğini vurgulayan Büyükkılıç, şöyle konuştu:

" İstanbul'dan çıkan bir kayaksever, bir saat içerisinde Kayseri'mize uçakla gelip, ardından 20 dakikada otoban gibi yollarımızdan kayak merkezimize rahatlıkla çıkacağını paylaşmak istiyorum. Eziyet yok, burada konfor var, burada gerçekten kalite var. Uygun fiyatlarla hizmet söz konusu. Charter seferlerimiz devam ediyor. Polonya, Ukrayna, Çekya, Belarus derken şimdi Danimarka, İsveç gibi kuzey ülkeler de eklenmiş oldu. İngiltere'den, Brezilya'dan, Arjantin'den kayaksever dostlarımızın geldiğini de biliyoruz. Adeta uluslararası bir ortam, uluslararası bir kayak merkezi. Sezon süresince değişik etkinliklere de fırsat veriyoruz, yarışmalar yapıyoruz. Geçen sene itibarıyla 30'un üzerinde etkinliğe ve yarışmalara zemin hazırladık. Bu sene de aynı şekilde keyifli bir ortamda eğlenerek, dinlenerek, kayarak zamanımızı değerlendireceğiz."

"Kentin ekonomisine 100 milyon dolardan fazla katkı"

Erciyes Kayak Merkezi'nin kent ekonomisine olan katkısına da değinen Büyükkılıç, şunları söyledi:

"Kentin ekonomisine her sene en az 100 milyon dolardan fazla katkı sağlıyor. Bu sene daha da fazla olacağını biliyoruz. Günübirlik gelenler, gidenler ayrı. Hafta sonları 100-200 bin kişiyi buluyor. Biz profesyonel kayakçılara hitap eden boyutuyla daha çok Erciyes'imizin ön plana çıkmasını arzu ediyoruz. Kayak merkezimizin kontrolü tamamen Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ yönetiminde. Herhangi bir otel ya da herhangi bir firmaya ait değil. Bunların hepsinin hizmetlerini veren Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erciyes Kayak Sezonu Açıldı - Son Dakika

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