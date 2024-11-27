Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 80 santimetreyle Erciyes Kayak Merkezi'nde kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Erciyes'te 80, Palandöken ve Kartalkaya'da 70, Keltepe'de 60, Palandöken 2'de 55, Çambaşı'nda 53, Akdağ'da 52, Ergan'da 48, Zigana'da 45, Hakkari'de 42, Mersivan'da 36, Yıldıztepe'de 33, Ilgaz'da 31, Uludağ'da 28, Yıldız Dağı'nda 25, Nemrut'ta 24, Hazarbaba'da 21, Ovacık'ta 20 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|27.11.2024
|En düşük
|En yüksek
|Erciyes
|S
|-14
|-7
|Palandöken
|KY
|-11
|-5
|Kartalkaya
|S
|-10
|-1
|Keltepe
|S
|-9
|-5
|Çambaşı
|KY
|-7
|-2
|Akdağ
|S
|-7
|-5
|Ergan
|ÇB
|-11
|-7
|Zigana
|GSY
|12
|19
|Hakkari
|KY
|-10
|-6
|Mersivan
|KKY
|-5
|-1
|Ilgaz
|ÇB
|-11
|-3
|Uludağ
|P
|-6
|0
|Yıldız Dağı
|ÇB
|-6
|-4
|Nemrut
|KY
|-6
|-5
|Hazarbaba
|S
|-10
|-7
|Ovacık
|S
|-11
|0
Son Dakika › Güncel › Erciyes'te Kar Kalınlığı Rekoru - Son Dakika
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