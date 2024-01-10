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Erciyes'te Kartpostallık Görüntüler - Son Dakika
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Erciyes'te Kartpostallık Görüntüler

Gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte Erciyes kayak merkezi beyaza büründü. Kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı Erciyes'te, kayakseverler eğlenceli vakit geçirdi.

Erciyes\'te Kartpostallık Görüntüler
10.01.2024 - 23:32,  Güncelleme: 23:37
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Beyaza bürünen Erciyes'te kartpostallık görüntüler

KAYSERİ - Gece saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı ile beyaza bürünen Erciyes'te kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan ve kayak sezonunda kayakseverlerin akınına uğrayan Erciyes'te gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışıyla beraber beyaza bürünen Erciyes'te, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Karla beraber kayağın yapıldığı Tekir Kapı'ya gelen kayakseverlerde eğlenceli vakit geçirdi.

Kaynak: İHA
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