Erciyes Tekir Göleti Kurudu - Son Dakika
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Erciyes Tekir Göleti Kurudu

Kayseri'nin doğal güzelliklerinden biri olan Erciyes Dağı eteklerinde bulunan Tekir Göleti, kuraklık nedeniyle su seviyesini kaybetti. Sıcak hava ve düşük yağışlar göletin suyunun çekilmesine neden oldu.

25.07.2024 00:33
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Kayseri'de kuraklık böyle görüntülendi

Erciyes Tekir Göleti kurudu

KAYSERİ - Kayseri'nin doğal güzelliklerinde simge haline gelen Erciyes Dağı eteklerinde bulunan ve başta kamp turizmi ve yaylacılar olmak üzere birçok misafir ağırlayan Tekir Göleti kurudu.

Erciyes Dağında Deliçay Deresi üzerine kurulan Tekir Göleti kurumaya yüz tuttu. Temelden 19.50 metre yüksekliğe sahip olan, 2 bin 750 metreküp su depolayan göletteki su, şehirde etkisini sürdüren sıcak havalar ve yağışın beklenen seviyede olmaması nedeniyle metrelerce çekildi.

Tekir Göleti'nin önceki ve sonraki hali, kuraklık tehlikesini gözler önüne serdi.

Kaynak: İHA

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