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Erciyes Üniversitesi'nde Sektör Kampüste Programı Başladı

Erciyes Üniversitesi\'nde Sektör Kampüste Programı Başladı

Erciyes Üniversitesi ve ASPİLSAN Enerji işbirliğiyle 'Batarya Yönetim Sistemleri' dersi verildi.

08.12.2024 11:17
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ve ASPİLSAN Enerji işbirliğiyle hayata geçirilen "Sektör Kampüste" programı kapsamında ilk ders verildi.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında yapılan protokol çerçevesinde hayata geçirilen, teknoloji ekosisteminin birikimlerini öğrencilerle buluşturmak amacıyla hazırlanan "Sektör Kampüste" programı kapsamında "Batarya Yönetim Sistemleri Tasarımına Giriş" dersi yapıldı.

ERÜ Mühendislik Fakültesinde müfredata alınan derse katılan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ve ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Turan Özdemir, öğrencilerle bir araya geldi.

Burada açıklamalarda bulunan Altun, müfredata alınan dersin öğrencilerin kariyer planlamasında önemli rolü olduğunu belirterek, "Sektörün kampüs içerisinde ders olarak verilmesi öğrencilerimizin kariyer planlaması açısından çok önemlidir. Bizler bu süreçlerin farkındalık oluşturularak devam etmesinden yanayız. Bu sürecin planlamasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Özdemir ise programın akademi ve endüstri arasındaki etkileşimi artırarak nitelikli mühendisler yetiştirilmesine katkı sunacağını aktardı.

"Batarya Yönetim Sistemleri Tasarımına Giriş" dersinin öğrencileri en güncel endüstri uygulamalarıyla tanıştırarak akademi, sanayi ve özel sektör arasındaki bağlantıyı güçlendireceğini belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Bu program, batarya uzmanlığına duyulan önemli ihtiyacı karşılamayı hedefliyor. ASPİLSAN Enerji'nin konusunda uzman deneyimli mühendisleri tarafından verilen Batarya Yönetim Sistemleri Tasarımına Giriş dersi, bu alanda uzmanlaşmak isteyen geleceğin mühendis ve araştırmacıları için oldukça önemli bir zemin oluşturmaktadır. Yıllardır konuşulan ancak tatminkar sonuçlar elde edemediğimiz Üniversite-Sanayi İşbirliği modeli uygulamaları alanında Sektör Kampüste programı müfredatının sanayi ihtiyaçlarına uygun şekilde planlaması ve güncellenmesi açısından önemli kazanımlar sağlayacaktır."

Kaynak: AA

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