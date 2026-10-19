Kayseri'de Erciyes Dağı'nda feci ölüm: Antrenör ve rehber Hasan Ali Şahin kayalıklardan düştü - Son Dakika
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Kayseri'de Erciyes Dağı'nda feci ölüm: Antrenör ve rehber Hasan Ali Şahin kayalıklardan düştü

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Erciyes Dağı'nın 3 bin 917 metrelik zirvesine Hollandalı Wessel Westerhof ile birlikte tırmanmaya başlayan antrenör ve rehber Hasan Ali Şahin, Şeytan Deresi mevkisine ulaştıklarında dengesini yitirdi. Kayalıklardan yaklaşık 300 metre aşağı yuvarlanan Şahin kurtarılamadı, bölgeye ekipler gönderildi.

KAYSERİ'de Erciyes Dağı'nda tırmanış sırasında kayalıklardan düşen antrenör ve rehber Hasan Ali Şahin, hayatını kaybetti.

HOLLANDALI DAĞCIYLA ZİRVEYE ÇIKIYORDU

Olay, sabah saatlerinde Erciyes Dağı Şeytan Deresi mevkisinde meydana geldi. Hasan Ali Şahin, beraberindeki Hollandalı Wessel Westerhof ile dün, 3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı'na zirve tırmanışına başladı.

300 METRE YUVARLANDI

Şeytan Deresi mevkisine geldiklerinde Hasan Ali Şahin, dengesini kaybedip yaklaşık 300 metre yuvarlanarak hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Kayseri'de Erciyes Dağı'nda feci ölüm: Antrenör ve rehber Hasan Ali Şahin kayalıklardan düştü - Son Dakika
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