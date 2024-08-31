Erdek\'te Sokaklar Asfaltlanmıyor, Vatandaşlar İsyan Ediyor

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Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı kırsal Ocaklar Mahallesi sakinleri aşırı tozlanan sokaklarının asfaltlanmasını istiyor.

Ocaklar Mahallesi 4012. Sokak'ta yaşayan vatandaşlar, asfalt olmadığı için aşırı tozlanan yolları için ilçe belediyesine başvurdu.

Vatandaşlardan Kemalettin Poyraz, gazetecilere yaptığı açıklamada, yıllardır kendi sokaklarının asfaltlanmadığını fakat yan tarafta Gonia Sokağı'nın asfaltlandığını öne sürdü.

Poyraz, sokaklarının asfaltlanmasını istediklerini belirterek, "Burası turizm beldesi. Daha iyi olması gerekirken herkesin evleri toz toprak içinde. Ben Balıkesir'e Kaz Dağları diye geldim, burası toz dağları oldu. Mıcır döktüler. 'Bir de zift atın' dedim. O da yok. Her yere başvurduk ama sonuç alamadık. Evlerimizde, bahçemizde oturamıyoruz. Kadınlar her gün temizlik yapmak zorunda kalıyor. Camlarımızı açmazsak sıcaktan, açarsak da tozdan oturamıyoruz." ifadelerini kullandı.