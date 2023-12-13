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Erdek'te kaza: 8 yaralı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı. Kazada 8 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kullanılamaz hale gelen araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.

Erdek\'te kaza: 8 yaralı
13.12.2023 - 18:31,
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Balıkesir'in Erdek ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 8 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Bandırma'dan Erdek istikametine giden Mert İ. idaresindeki 26 AAY 671 plakalı otomobil, Düzler mevkisi girişinde Mehmet Arif Ş. yönetimindeki 03 F 1265 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle sürücülerle araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerinde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kullanılamaz hale gelen araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Erdek'te kaza: 8 yaralı - Son Dakika
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