Erdek\'te Telefon Direği Park Halindeki Cipin Üzerine Devrildi

BALIKESİR'in Erdek ilçesinde kabloları çekicinin taşıdığı tekneye takılan telefon direği, park halindeki cipin üzerine devrildi.
Kaza, dün akşam saatlerinde Alaettin Mahallesi Denizciler Caddesi'nde meydana geldi. Telefon direğinin kabloları, 10 AKD 145 plakalı çekicinin taşıdığı tekneye takıldı. Kabloları gerilen ahşap telefon direği, park halindeki cipin üzerine devrildi. Cipte hasar oluşurken, devrilen direk belediye ekipleri tarafından yoldan kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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