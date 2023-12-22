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Erdek'te Uyuşturucu Ticareti Yapan 3 Zanlı Yakalandı - Son Dakika
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Erdek'te Uyuşturucu Ticareti Yapan 3 Zanlı Yakalandı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 15 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu içiminde kullanılan bir adet pipe ele geçirildi. Araçta bulunan 3 kişi uyuşturucu ticareti yapmak suçlamasıyla gözaltına alındı.

Erdek\'te Uyuşturucu Ticareti Yapan 3 Zanlı Yakalandı
22.12.2023 - 10:43,
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Balıkesir'in Erdek ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı.

Bandırma Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Büro Amirliği ile Erdek Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Erdek ilçesi Zeytinli Mahallesi'nde şüphe üzerine 10 ALM 291 plakalı aracı durdurdu.

Araçtaki kişilerin üzerinde ve yere attıkları pakette 15 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu içiminde kullanılan bir adet pipe ele geçirildi.

Ekipler, araçta bulunan H.T, B.A. ve K.T.Ç'yi "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçlamasıyla gözaltına aldı.

Kaynak: AA
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Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, Suç, Operasyon, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Erdek'te Uyuşturucu Ticareti Yapan 3 Zanlı Yakalandı - Son Dakika
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