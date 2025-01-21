Erdek'te Yangın Söndürüldü

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Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı kırsal Ocaklar Mahallesinde meydana gelen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre Erdek ilçesine bağlı Ocaklar Mahallesi Muhtar Hasan Öner sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın 3'ncü katında yangın çıktı. Yangının ardından vatandaşların ihbarı ile olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Erdek İtfaiye Grup Amirliği ile Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından yangın söndürüldü. Yangının ardından ev tamamen kullanılamaz hale gelirken herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Olayın ardından itfaiye ekipleri tarafından yapılan ilk inceleme sonrasında yangının çıkış sebebi elektrik kontağı olarak açıklandı.