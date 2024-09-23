Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobilin park halindeki 3 araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Ramazan E'nin kullandığı 33 ALM 171 plakalı otomobil, Alata Mahallesi'ndeki araç muayene istasyonunda sıra bekleyen kişilere ait otomobil, kamyonet ve panelvana çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Ramazan E. ve yanındaki Hidayet A, sağlık ekibince Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazaya karışan araçlarda hasar oluştu.
Son Dakika › Güncel › Erdemli'de Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika
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