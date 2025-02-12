Erdemli'de Okul Servisi Devrildi

Mersin'in Erdemli ilçesinde devrilen okul servisindeki 6'sı öğrenci 7 kişi kazadan yara almadan kurtuldu.
Tozlu Mahallesi'nde M.S. idaresindeki 33 AKJ 880 plakalı okul servisi, kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan 6'sı öğrenci 7 kişi, kazayı yara almadan atlattı.
Jandarma çevrede önlem alırken, kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü sağlandı.
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