Mersin'in Erdemli ilçesinde, hafif ticari aracıyla çarptığı yayanın ölümüne neden olan sürücü adli kontrol şartıyla salıverildi.
Limonlu Mahallesi D-400 kara yolunda 10 Kasım'da Emel Özdemir'in hayatını kaybettiği kazaya ilişkin jandarma ekiplerince gözaltına alınan sürücü E.Ç'nin işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaldırımda yürüyen Özdemir, E.Ç. idaresindeki 06 EKS 479 plakalı hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitirmişti.
Son Dakika › Güncel › Erdemli'de ölümcül kaza, sürücü serbest - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?