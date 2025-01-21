Mersin'de Erdemli Belediyesince açılan lokanta hizmete girdi.
Belediye Başkanı Mustafa Kara, Merkez Mahallesi'ndeki lokantanın açılışında, her gün ortalama 500 kişilik yemek çıkarılacağını söyledi.
İşletmenin haftada 6 gün hizmet vereceğini belirten Kara, "Lokantamızda yemekleri belediye personelimiz hazırlayıp sunacak. Bu hizmet sosyal belediyeciliğin gereklerinden birisidir. Erdemli'ye hayırlı olsun." diye konuştu.
Kara, lokantada 3 çeşit yemeğin 80 liradan satışa sunulacağını kaydetti.
Son Dakika › Güncel › Erdemli'de Yeni Lokanta Açıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?