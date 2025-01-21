Erdemli\'de Yeni Lokanta Açıldı

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Mersin'de Erdemli Belediyesince açılan lokanta hizmete girdi.

Belediye Başkanı Mustafa Kara, Merkez Mahallesi'ndeki lokantanın açılışında, her gün ortalama 500 kişilik yemek çıkarılacağını söyledi.

İşletmenin haftada 6 gün hizmet vereceğini belirten Kara, "Lokantamızda yemekleri belediye personelimiz hazırlayıp sunacak. Bu hizmet sosyal belediyeciliğin gereklerinden birisidir. Erdemli'ye hayırlı olsun." diye konuştu.

Kara, lokantada 3 çeşit yemeğin 80 liradan satışa sunulacağını kaydetti.