Erdoğan: Akla Ziyan Dedikodularla, Ekonomide Temin Ettiğimiz Güven ve İstikrar İklimini Bozacak Kampanyalar Başlatıyorlar

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ankara'da 20'si AKP'den ve 5'i MHP'den olmak üzere 25 ilçenin belediye başkan adaylarını açıkladı. Erdoğan; "Gezi olaylarından beri ülkenin attığı her hayırlı adıma takoz olmaya misyon olmayı edinenler son dönemde yine ortalığa döküldüler. Mesela, Merkez Bankası rezervlerimiz 145,5 milyar dolarla rekor mu kırdı, bunlar hemen harekete geçiyor. Akla ziyan dedikodularla, ekonomide binbir güçlükle temin ettiğimiz güven ve istikrar iklimini bozacak kampanyalar başlatıyorlar. Uzaya astronot gönderip bu alanda tarihi bir adım mı attık, bunları adeta afakanlar basıyor. Projenin mahiyetinden maliyetine kadar bir sürü deli saçması iddia ile yapılan bu güzel işi değersizleştirmenin peşine düşüyorlar" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ankara ATO Congresium'da düzenlenen partisinin Ankara ilçe belediye başkan adayları tanıtım programına katıldı. Erdoğan özetle şöyle konuştu:

"TURGUT ALTINOK KARDEŞİMİZİN PROJELERİ SAYESİNDE ANKARA'NIN ALTIN ÇAĞINA GİRECEĞİNE İNANIYORUM"

"30 Ocak Salı günü Genel Merkezimizin inşası tamamlanan yeni ek binasındaki büyük salonunda seçim beyannamemizi milletimizle paylaşacağız. Büyükşehir adaylarımız da kendi şehirleriyle ilgili projelerini açıklamaya hazırlanıyor. Mesela yarın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Murat Kurum program ve proje tanıtımıyla bir süredir zaten yürüttüğü kampanyasını resmen başlatıyor. Son yıllarda İstanbul gözü ve gönlü başka mecralarda olan bir yönetimin elinde resmen geriledi, tıkandı. Adeta bir fetret devrine girdi. İstanbul'u yeniden hak ettiği vizyona, eser ve hizmet belediyeciliğine kavuşturmak için artık gün sayıyoruz. Murat kardeşimizin bilgisi, birikimi, dinamizmi ve iş odaklı karakteriyle depreme hazırlık başta olmak üzere şehrin tüm altyapı sorunlarını çözecek en doğru isim olduğunu biz biliyoruz, inşallah İstanbul'da görecek.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Turgut Altınok ve diğer adaylarımız da yakında aynı adımları atacaklar. Keçiören'de yazdığı hizmet destanı ile tarihe geçen Turgut Altınok kardeşimizin büyükşehirdeki projeleri sayesinde Ankara'nın altın çağına gireceğine yürekten inanıyorum.

"İŞ BİLMEZLERİN ELİNDE ŞEHİRLERİMİZ PERİŞAN OLDU"

Dikkat ederseniz, Ak Parti ve Cumhur İttifakı dışında vizyoner programlara, projelere önem veren başka siyasi yapılarda yok. Niçin biliyor musunuz? Çünkü onların ülkeye ve şehirlerimize eser kazandırmak, milletimize hizmet etmek gibi bir dertleri yok. Kendi iç çekişmelerinden, rant paylaşım kavgalarından ülke ve millet düşmanlarıyla iş birliği çabalarından herhalde programa, projeye vakit bulamıyorlar. Bırakınız yeni eser yapmayı, devam eden çalışmaların üstünü kapatan verilen hizmetleri kesintiye uğratan, tüm oyun planlarını yalan ve algı üzerine kuran iş bilmezlerin elinde şehirlerimiz perişan oldu. Dikkat ediniz, söz verdiği şeylerden bazılarını çeşitli sebeplerle yapamayanlardan değil, yıllarca yönetimde kaldığı halde hiçbir şeyi yapmayanlardan bahsediyorum. Gerçi 'hiçbir şey yapmadılar' demek doğru değil, mesela, bol bol şov yaptılar. Mesela bol bol tatil yaptılar. Mesela iç ve dış karanlık odaklarla ittifaklar yaptılar. Mesela belediye birimlerini siyasi paylaşım mezesi yaptılar. Kısacası, kendi şehirlerinin meselelerinin çözümü hariç her işi yaptılar.

Elimizi vicdanımıza koyarak baktığımızda gördüğümüz manzara şudur. Bilhassa, ülkemizin en büyük ilk üç şehrinde temel atmama törenleriyle ve atılan temellerin üzerini kapatmakla vakit geçiren, yüzü kızarması gerektiği halde şehri için hiçbir büyük projesi olmaması ile övünen, yıllardır hiçbir altyapı çalışması yapmayıp sadece tabela değiştiren istismar ve korku siyasetiyle insanların iradesine ipotek koyan, velhasıl, esersiz ve hizmetsiz harcanan yıllardan söz ediyoruz. Milletimiz bunun hesabını hiç şüphesiz 31 Mart'ta sandıkta soracaktır. Ancak bizim başka endişelerimiz de var. Seçim öncesi ne dedilerse, iş başına gelince tam tersini yapan bu zübük siyasetçi tiplemeleri ile gençlerimize kötü örnek teşkil etmemesini diliyoruz.

"YÜZDE 49,25'LİK ARTIŞ ORANININ SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİMİZE HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM"

Emeklilerimizin refah seviyesini yükseltmek, sıkıntılarını hafifletmek için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Geçen sene yaklaşık 16 milyon emeklimizin tamamına bir defaya mahsus 5'er bin liralık ödeme yaptık. Kabine toplantımızın ardından emeklilerimizden gelen haklı talepler doğrultusunda Bakanlarımızı gerekli düzenlemelerin yapılması noktasında talimatlandırmıştım. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin aylıklarının artış oranını memur emeklilerimizle aynı seviyeye yükseltmek kararı aldık. Meclisimizin de onayını aldıktan sonra SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin aylıklarında Ocak 2024 tarihi itibariyle 6 aylık artış oranını yüzde 49,25 olarak uygulayacağız. Devletimizin imkanları arttıkça bundan ömrünü ülkemize ve milletimize hizmete adamış emeklilerimizin de istifade etmesini sağlayacağız. Emeklilerimizi seçime seçime hatırlayan istismarcı muhalefet başta olmak üzere kimsenin aramızı bozmasına müsaade etmeyeceğiz. Yüzde 49,25'lik artış oranının SSK ve Bağ-Kur emeklilerimize hayırlı olmasını diliyorum.

"AKLA ZİYAN DEDİKODULARLA, GÜVEN VE İSTİKRAR İKLİMİNİ BOZACAK KAMPANYALAR BAŞLATIYORLAR"

Gezi olaylarından beri ülkenin attığı her hayırlı adıma takoz olmaya misyon olmayı edinenler son dönemde yine ortalığa döküldüler. Mesela, Merkez Bankası rezervlerimiz 145,5 milyar dolarla rekor mu kırdı, bunlar hemen harekete geçiyor. Akla ziyan dedikodularla, ekonomide binbir güçlükle temin ettiğimiz güven ve istikrar iklimini bozacak kampanyalar başlatıyorlar. Uzaya astronot gönderip bu alanda tarihi bir adım mı attık, bunları adeta afakanlar basıyor. Projenin mahiyetinden maliyetine kadar bir sürü deli saçması iddia ile yapılan bu güzel işi değersizleştirmenin peşine düşüyorlar. Savunma sanayimiz gurur verici başarılarıyla ülkemizin gücüne güç mü kattı, bunların başından aşağı kaynar sular dökülüyor. Milli çıkarlarımız bakımından böylesine kritik bir hususta dahi yalan yanlış ithamlarla kafaları karıştırmaya çalışmaktan geri durmuyorlar. Ey muhalefet, ne yaparsanız yapın uzaya füzeler gitmeye devam edecek. Uçak gemilerimizin inşası devam edecek. Denizlere fırkateynlerimiz sürekli olarak inecek. Çünkü biz karada, denizde, havada, bütün her yerde inşallah savunma sanayimizle gövde gösterimizi devam ettireceğiz.

Ülkenin başına gelen her felaketten sadistçe bir keyif alan, işler düzgün gittiğinde ise bundan rahatsız olan bu hastalıklı güruhun çıkardığı gürültü çoğu kere kendi cüssesinden çok daha büyük oluyor. Geçmişten bugüne Gezi olaylarıyla, darbe girişimleriyle, terör örgütlerine verilen gizli açık desteklerle, ekonomik tetikçilikle, manipülasyonla, siyasi ve sosyal provokasyonlarla hiçbir fırsatı kaçırmadan memleketin ayağına hep çelme takmaya çalıştılar.

"DEDİKODULAR ÜZERİNDEN BİR BARDAK SUDA FIRTINA KOPARMAYA ÇALIŞAN FİTNE TÜCCARLARINI UMURSAMIYORUZ"

Bozguncuların ve fitne odaklarının foyalarını ortaya dökerek milletimizin gönlünü rahatlatmaya çalışıyoruz. Mahalli seçimler öncesi bu tür bozgunculuk çabalarının artacağı açıktır. Kaybettiklerini gördükçe daha da çirkinleşecekler, tüm yolları denemekten, tüm tuşlara aynı anda basmaktan çekinmeyeceklerdir. Türkiye ekonomide, uluslararası yatırımlarda, teknolojide, diplomaside, terörle mücadelede başarı çıtasını yukarıya taşıdıkça şüphesiz kaostan ve istikrarsızlıktan beslenen ülke ve millet düşmanları boş durmayacaktır. Ama biz bu oyunlar karşısında artık tecrübeliyiz, dirençliyiz. Tüm bu umutlarını ülkemizin tökezlemesine bağlayanları daha önce olduğu gibi yine hüsrana uğratmakta kararlıyız. Şu gerçeğin altını kalın çizgilerle çizmek istiyorum. Bizim hedefimiz, vizyonumuz, amaçlarımız ve yol haritamız bellidir. Bundan geriye gidiş ve dönüş asla olmayacaktır. Dedikodular üzerinden bir bardak suda fırtına koparmaya çalışan fitne tüccarlarını kesinlikle umursamıyoruz."

Erdoğan konuşmasının ardından 20'si AKP'den ve 5'i ( Ayaş, Etimesgut, Gölbaşı, Kalecik, Polatlı) MHP'den olmak üzere 25 ilçenin adaylarını açıkladı. Açıklanan adaylar şöyle:

Akyurt: Hilal Ayık

Altındağ: Veysel Tiryaki

Ayaş: Mehmet Kirazdibi (MHP)

Bala: Ahmet Buran

Beypazarı: Tuncer Kaplan

Çamlıdere: Hazım Caner Can

Çankaya: Duhan Kalkan

Çubuk: Baki Demirbaş

Elmadağ: Eyyüp Tekiner

Etimesgut: Enver Demirel (MHP)

Evren: Hüsamettin Ünsal

Gölbaşı: Ramazan Şimşek (MHP)

Güdül: Muzaffer Yalçın

Haymana: Özdemir Turgut

Kahramankazan: Serhat Oğuz

Kalecik: Erdal Dal (MHP)

Keçiören: Zafer Çoktan

Kızılcahamam: Süleyman Acar

Mamak: Asım Balcı

Nallıhan: İsmail Öntaş

Polatlı: Levent Çağlancı (MHP)

Pursaklar: Ertuğrul Çetin

Sincan: Murat Ercan

Şereflikoçhisar: Memiş Çelik

Yenimahalle: Abdülkadir Aydoğan