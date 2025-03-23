Erdoğan'ın Gençliğinin Geçtiği Kasımpaşa'dan İmamoğlu'na Destek

(İSTANBUL) Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocukluğu ve gençliğinin geçtiği Kasımpaşa'da halk, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu için Dayanışma Sandığı'na akın etti. Tutuklama kararına tepki gösteren bir vatandaş, "Beş vakit namazımızda dua edeceğiz inşallah. Kurtulsun biz seviyoruz onu. Onun sayesinde her şeyi gördük," dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocukluğu ve gençliğinin geçtiği Kasımpaşa'da halk, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için Dayanışma Sandığı'na yoğun ilgi gösterdi. Uzun kuyrukların oluştuğu Kasımpaşa'da, tutuklama kararına tepki gösteren bir vatandaş, "Beş vakit namazımızda dua edeceğiz inşallah. Kurtulsun biz seviyoruz onu. Onun sayesinde her şeyi gördük," dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Beyoğlu Kasımpaşa'da bulunan Dayanışma Sandığı'nda bir araya gelen vatandaşlar İmamoğlu'na destek için oylarını kullandı. Oy kullanmak için sırada bekleyen bir vatandaş, "Ekrem İmamoğlu'nu çok seviyoruz. Kendimizi de çok seviyoruz, Türkiye Cumhuriyeti'ni de çok seviyoruz. Türkiye Cumhuriyeti için buradayız," ifadelerini kullandı. Tutuklama kararına tepki gösteren bir vatandaş, "Beş vakit namazımızda dua edeceğiz inşallah. Kurtulsun biz seviyoruz onu. Onun sayesinde her şeyi gördük," dedi. Kendisini Atatürk genci olarak tanımlayan genç bir vatandaş ise, "İnşallah daha güzel yarınlara tüm gençler olarak gireriz. Bir umutla geldik. İçimizde hep umut var biz Atatürk gençleriyiz. İçimizdeki umut hiçbir zaman bitmez bitmeyecekte," ifadelerini kullandı. İmamoğlu'na destek için geldiğini söyleyen bir vatandaş ise, "Başkanımıza oy vermeye geldik Başkan adayı olsun diye. Seçimde ona oy vermek adına geldik buraya. Desteklemek için geldik," dedi.