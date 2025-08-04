Erdoğan LGS Tercih Sonuçlarını Kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sonuçlarının tüm gençlere, ailelere, öğretmenlere ve eğitim camiasına hayırlı olmasını temenni ederek, öğrencilere başarı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Bugün açıklanan LGS tercih sonuçlarının tüm genç arkadaşlarıma, ailelerimize, öğretmenlerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Evlatlarımızın her birini gözlerinden öpüyor, başarılar diliyorum."