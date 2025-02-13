Erdoğan, Pakistan ile Ticaret Hacmini 5 Milyar Dolar Hedefliyor

Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomik işbirliğinin lokomotifi olan yatırımcıları Pakistan'da daha fazla faaliyette bulunmaya teşvik ettiklerini belirterek, "Sayın Başbakan ile ticaret hacmimizi 5 milyar dolar hedefine ulaştırmak üzere çalışmalarımızı artırmada hemfikiriz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Yedinci Toplantısı'nın ardından anlaşmaların imza törenine başkanlık etti.

Toplantının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci evi olarak gördüğü Pakistan'ı ziyaret etmekten bahtiyarlık duyduğunu söyledi.

Türkiye ve Pakistan'ın kadim ve sarsılmaz kardeşlik hukukuyla birbirine bağlı iki büyük ülke olduğunu belirten Erdoğan, "Bu topraklarda yaşayan Müslümanların Çanakkale ve İstiklal Harbimize verdiği destek Pakistan'ın kurucuları Kaid-i Azam Muhammed Ali Cinnah ve Allame Muhammed İkbal'in cumhuriyetimizden ilham almaları müstesna ilişkilerimizin en çarpıcı örnekleridir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari'nin büyük dedesi Han Bahadır Hasan Ali Efendi, Peşaverli Abdurrahman Bey, Muhammed Ali ve kardeşi Mevlana Şevket Ali'nin bugün de rahmetle yad ettikleri ortak kahramanlarından olduklarını dile getirdi.

Pakistan'ın milli şairi Muhammed İkbal'in Çanakkale Zaferi'ne dair mısralarının herkesin hafızalarında olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu eşsiz tarihi ve beşeri bağlarımızın ışığında 2009 yılında tesis ettiğimiz Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi bugün dayanışmamızı kurumsallaştıran en üst düzey mekanizmadır. Konseyimizin 7'nci toplantısını biraz önce tamamladık. Toplantımızda münasebetlerimizi daha da güçlendirme noktasında mutabık kaldık. Bu çerçevede ticaret, su kaynakları, tarım, enerji, kültür, aile ve sosyal hizmetler, bilim, bankacılık, eğitim, savunma ve sağlık alanlarında 24 belge imzalandı. Konsey toplantısı öncesinde kardeşim Şahbaz Şerif ile yaptığımız görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeleri etraflıca değerlendirdik. Cumhurbaşkanı Sayın Asıf Ali Zerdari ile birazdan yapacağımız görüşmede de ortak gündemimizde öne çıkan konuları istişare edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, farklı sektörlerden iş insanlarının katılımıyla bir iş forum düzenlediklerini söyleyerek, "Ekonomik işbirliğinin lokomotifi olan yatırımcılarımızı Pakistan'da daha fazla faaliyette bulunmaya teşvik ediyoruz. Sayın Başbakan ile ticaret hacmimizi 5 milyar dolar hedefine ulaştırmak üzere çalışmalarımızı artırmada hemfikiriz." diye konuştu.

(Sürecek)