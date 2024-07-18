Erdoğan, Trump ile suikast girişimi hakkında görüştü

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(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, suikast girişimine uğrayan ABD eski Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti Başkan Adayı Donald Trump'la telefonda görüştü. Erdoğan, suikast girişimini "demokrasiye yapılmış bir saldırı" olarak nitelendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, suikast girişimine uğrayan ABD eski Başkanı ve kasımda yapılacak seçimlerde Cumhuriyetçi Parti Başkan Adayı Donald Trump'la telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; görüşmede Trump'a yönelik suikast girişimi ve sonrasında yaşananlar ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Donald Trump'a yönelik suikast girişimini bir kez daha kınarken, saldırı nedeniyle duyduğu üzüntüyü ve geçmiş olsun dileklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, suikast girişimini "demokrasiye yapılmış bir saldırı" olarak niteledi. İletişim Başkanlığı'nın açıklamasında görüşmenin ayrıntılarına ilişkin şu ifadeler yer aldı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, suikast girişimini demokrasiye yapılmış bir saldırı olarak niteledi. Trump'ın menfur saldırı sonrası sergilediği cesur duruşun takdire şayan olduğunu, programlarına ara vermeden devam etmesinin demokrasiye güç verdiğini ve bunun Amerikan halkının ferasetine olan güvenin bir göstergesi olarak görülmesi gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, suikast girişimi sonrası Trump'ın kutuplaşma ve gerginliği azaltmak amacıyla verdiği teskin edici birlik mesajlarıyla güçlü bir liderlik ortaya koyduğunu söylerken, Donald Trump'ı Cumhuriyetçi Parti tarafından resmen ABD Başkan Adayı olarak gösterilmesi nedeniyle tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kasım ayında gerçekleşecek ABD Başkanlık seçiminin ABD halkı ve Türkiye-ABD ilişkileri için hayırlara vesile olması temennisini belirtti."