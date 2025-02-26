Erdoğan ile Miçotakis'ten Telefon Görüşmesi

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(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile telefonda görüştü. İkili ilişkiler, bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alındığı görüşmede Miçotakis'in, Erdoğan'ın doğum gününü kutladığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Yunanistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Yunanistan Başbakanı Miçotakis görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü tebrik etti."