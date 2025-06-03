CHP'li Aykut Erdoğdu, ifadesinde itirafçı Yıldız'ı işaret etti: 2 defa İmamoğlu'na şikayet etmiştim - Son Dakika
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CHP'li Aykut Erdoğdu, ifadesinde itirafçı Yıldız'ı işaret etti: 2 defa İmamoğlu'na şikayet etmiştim

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CHP\'li Aykut Erdoğdu, ifadesinde itirafçı Yıldız\'ı işaret etti: 2 defa İmamoğlu\'na şikayet etmiştim
03.06.2025 18:54
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CHP\'li Aykut Erdoğdu, ifadesinde itirafçı Yıldız\'ı işaret etti: 2 defa İmamoğlu\'na şikayet etmiştim
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İBB'ye yönelik 5. dalga operasyonda gözaltına alınan eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun savcılıkta verdiği ifadesi ortaya çıktı. İBB'nin Saraçhane'deki binasında bazı şüphelilere para verdiği iddiasını reddeden Erdoğdu, 'etkin pişmanlık' hükümlerinden yararlanarak itirafçı olan Ertan Yıldız için ise "Aramda husumet vardır, onu 2 defa Ekrem İmamoğlu'na şikayet etmiştim" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında 'suç örgütü yöneticisi olmak', 'suç örgütüne üye olmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturması sürüyor.

ESKİ CHP MİLLETVEKİLİ AYKUT ERDOĞDU'NUN SAVCILIK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Bu kapsamda, İSTAÇ içinde rüşvete aracılık ettiğine ilişkin tespitler yapılması üzerine gözaltına alınan eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun savcılık ifadesine ulaşıldı.

CHP'li Aykut Erdoğdu, ifadesinde itirafçı Yıldız'ı işaret etti: 2 defa İmamoğlu'na şikayet etmiştim
Eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu

"BENİ ERTAN YILDIZ'A YÖNLENDİRDİ"

Kendisine sorulan V*** H***** isimli firma ile bağlantısı olmadığını savunan Erdoğdu, bu firmanın birden fazla sahibi bulunduğunu söyledi. Erdoğdu, söz konusu firmanın mühendis olan yöneticisinin, 2019'da CHP'nin ekonomi ve iş dünyasından sorumlu vekil ve genel başkan yardımcısı olduğu süreçte kendisini aradığını anlatarak "Bana ulaşan kişileri konunun ilgilisine gönderirim. Yenilenebilir enerji konusunda benden randevu aldılar. Çöpten enerji üretimi yapılacaktı. Adını hatırlayamadığım firma yetkilisi olan mühendis şahıs ile görüştükten sonra dönemin eski İSTAÇ Genel Müdürü Mustafa Canlı'yı aradım, beni Ertan Yıldız'a (şüpheli) yönlendirdi. Bu mühendis şahsı hem Ertan hem de Mustafa ile irtibatlandırmıştım." dedi.

"ERTAN YILDIZ İLE ARAMDA HUSUMET VARDIR, YILDIZIM HİÇBİR ZAMAN BARIŞMAMIŞTIR"

Ertan Yıldız'ın kendisine okunan ifadesine katılmadığını söyleyen Erdoğdu, "Benim V*** H***** isimli firmanın sözleşmesinde yapılacak tadilat talebi hususunda firma yetkilileriyle görüşüp, akabinde iddia edildiği gibi 1 milyon dolar firmanın bağış yapacağı ve bu konuda benim aracılık yaptığım yönünde iddia iftiradır. Yine İBB Saraçhane Binasında Fatih Keleş (şüpheli) ve Ertan Yıldız'ın bulunduğu yere, elimde para dolu çanta ile gidip Keleş'e 1 milyon 200 bin doları teslim ettiğim iddiası gerçek değildir. Ertan Yıldız ile aramda husumet vardır, yıldızım hiçbir zaman barışmamıştır." diye konuştu.

"İKİ KERE İMAMOĞLU'NA ŞİKAYET ETTİM"

Erdoğdu, Yıldız'ı iki kere Ekrem İmamoğlu'na şikayet ettiğini söyleyerek, söz konusu şirket ile İBB arasında yapılan sözleşmede herhangi bir nakdi ilişkisi olmadığını, kamu yararı gereği tarafların birbirleriyle iletişim kurmasını sağladığını savundu.

CHP'li Aykut Erdoğdu, ifadesinde itirafçı Yıldız'ı işaret etti: 2 defa İmamoğlu'na şikayet etmiştim
Ekrem İmamoğlu ve Ertan Yıldız

"PARA DOLU ÇANTA İDDİALARI HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRIDIR"

1 milyon 200 bin dolara ilişkin iddialarla ilgili, Ertan Yıldız ve Fatih Keleş ile 3 Haziran 2020'de imzalanan devir sözleşmesinden bir gün önce ortak baz vermesinin sorulması üzerine Erdoğdu, şunları söyledi: "Haftanın iki günü İBB binasına Ekrem İmamoğlu'nu ya da genel sekreteri ziyarete giderim. Bu şahıslarla ortak baz vermem normaldir. Ertan Yıldız ve Fatih Keleş, Ekrem İmamoğlu'nun danışmanları olduğu ve İmamoğlu'nun bir yan odasında çalışma ofisleri bulunduğu için ortak baz vermem doğaldır. Benim elimde para dolu çanta ile İBB binasına gidip iddia kapsamında parayı vermem hayatın olağan akışına aykırıdır. Bu hususa ilişkin kamera görüntülerini talep ederim."

Kaynak: AA/ İHA

Kaynak: AA

Ekrem İmamoğlu, Aykut Erdoğdu, Ertan Yıldız, Milletvekili, istanbul, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Aykut Erdoğdu, ifadesinde itirafçı Yıldız'ı işaret etti: 2 defa İmamoğlu'na şikayet etmiştim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Suleyman Dag:
    Dilin kemiği yok. Hukuk öyle veriler koyacaktır. Dil yalan söyleyemeyecek duruma gelir. Vicdanın ahlakın terbiyen namusun VATAN sevgin varsa doğruları konuşursun 11 4 Yanıtla
  • Sami Göksu:
    Vallaha bu işin ucu chp genel merkeze kadar gidecek bunlar boşa adalet diye yürümüşler gişe parasını da devlete yazmış lar adaletsizliğin daniskası bunlarda demekki biz böyle öğrendik 8 5 Yanıtla
  • Security Specialist:
    Hangi Partiye oy verirseniz verin hepsi kazandıkları taktirde önçelikle kendilerini ve ayle akrabalarını sizin Paralarınızla zengin edeçekler. Fakat AKP düzeni kurmuş ihtiyaçı yok ve herkesin gelir gider hesap kitap belli :) 4 0 Yanıtla
  • Hallo Zusammen:
    eeee ne demek oluyor bu yani o benim düşman im yalan konuşuyor öyle mi , ilahi adalet yalan konuşsa bile delil doğru lari konuşur dayı 1 2 Yanıtla
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