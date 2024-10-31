TUTUKLANDI
Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belde Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş, belediye personeli Duygu K.'ye cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 3 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası sonrası yakalandığı Eskişehir'de tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sinan KABATEPE/ZONGULDAK,
Son Dakika › Güncel › Ereğli Belediye Başkanı Tutuklandı - Son Dakika
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