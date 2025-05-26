Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde araçlardan hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, farklı tarihlerde gece saatlerinde park halindeki araçların camlarını kırarak araç içerisindeki değerli eşyaların çalınmasına ilişkin çalışma başlatıldı.
Saha çalışmaları sonucunda N.S. şüpheli olarak tespit edildi.
Çalışmalarda laptop, tablet, 45 parça kıyafet, 2 sırt çantası, 2 flaş bellek, oto teyp, elektronik sigara, hoparlör, 2 şarj aleti ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.???????
Son Dakika › Güncel › Ereğli'de Araç Hırsızlığına Tutuklama - Son Dakika
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